Montpellier - EQUIP AUTO On Tour s'installe à Montpellier pour son premier rendez-vous de l'année !

Le samedi 8 juin 2024 de 9h00 à 18h00 au Parc des Expositions de Montpellier - Hall B1

EQUIP AUTO On Tour, le salon itinérant dédié aux professionnels de l'après-vente automobile et des services liés à la mobilité connectée, pose ses valises à Montpellier le samedi 8 juin 2024 pour la première de ses trois étapes françaises de 2024.

Choisie pour son dynamisme et son potentiel économique, son infrastructure d'accueil et sa facilité d'accès, la ville de Montpellier accueillera à cette occasion près de 100 exposants et marques et 1 000 professionnels de la filière automobile. Implantée dans une région qui compte près de 18 000 entreprises dans le secteur des services de l’automobile et de la mobilité (chiffres ANFA), soit 43 000 salariés et près de 7 000 jeunes en formation, cette édition montpelliéraine promet une expérience dense et pleine de rencontres aux participants.

Un programme riche et complet pour répondre aux enjeux de l'après-vente automobile et des services

EQUIP AUTO On Tour est une plateforme précieuse pour les professionnels de l'après-vente automobile pour se rencontrer, s'informer sur les dernières tendances du marché et découvrir les nouveautés.

Au programme d’EQUIP AUTO On Tour Montpellier 2024 :

Un « Repair Show » permettra aux exposants de présenter leurs solutions innovantes en live dans une zone de démonstrations à l’extérieur. Le Repair Show sera animé par Laurence Péraud, journaliste spécialisée dans l’automobile. Voici le programme :

09h30 - 10h00 : idGarages.pro fera la démonstration de son devis express by idGarages.pro

10h15 - 10h45 : LAUNCHPRO FRANCE SAS présentera son LAUNCH TTM-113, un scanner d’usure de pneumatique portable

11h00 - 11h30 : MANNOL LUBRIFIANTS introduira ses huiles pour automobiles

11h45 - 12h15 : tec3h présentera son Studio 4D et 360°

12h30 - 13h00 : CAL proposera une démonstration de GYS, sa solution de soudure pour carrosserie

14h00 - 14h30 : PPG Refinish France sera présent avec sa nouvelle plateforme PPG LINQ

14h45 - 15h15 : FLEXFUEL ENERGY DEVELOPMENT introduira sa machine de nettoyage Carbon FAP

15h30 - 16h00 : TOT COLOR fera la démonstration de son nouveau tire-clou

16h15 - 16h45 : 2A DISTRIBUTION conclura avec la présentation de WRD, un ensemble complet de système de dépose de vitrage automobile

L’Espace d’Ateliers pour aborder les problématiques actuelles et à venir du secteur. Six thématiques majeures dédiées au monde de la réparation-maintenance seront abordées toutes les 30 minutes et rythmées par des interventions d'experts. Ils y parleront dépollution des moteurs, diagnostic et maintenance des boîtes de vitesse, véhicules d’occasion, logiciels d’atelier, contrôle technique et carrosserie-peinture. Pour plus d’informations sur les thématiques et intervenants, cliquer ici.

Un Panorama de l'après-vente régional pour découvrir les spécificités du marché occitan et échanger avec des acteurs locaux renommés (distributeurs de pièces et services, groupes de distribution locaux, recycleurs et professionnels de la maintenance). Parmi les intervenants, les professionnels pourront compter sur la présence de : Laurent FOURCADE, président FFC Mobilité Réparation et Services de la région Midi Pyrénées ; Philippe MARCHELEK, directeur du CFA PURPLE CAMPUS de Nîmes Marguerittes ; Nicolas DEMOULIN, PDG de Ets ANTONIN ; Serge PIZZITOLA, PDG. de Est CAL, Romuald ROZET, Dirigeant de Ets CDR ; Gérald SGOBBO, Vice-président de garage AD Expert à Villeneuve-d’Olmes (Ariège).

Une exposition de voitures et motos d'exception, pour le plaisir des yeux et des passionnés. Seront notamment exposées deux Porsche (une 911 GT3 911.2 Ruby 2018 et une 911 GT3 RS 992 Ruby 2023), une GT86 de Toyota, une Renault Estafette Alouette Gendarmerie type R2136A de 1979, une Renault 5 Société de 1983, une Cadillac Fleetwood, une Oldsmobile Rocket Super88 de 1956, une Renault 5 alpine turbo coupe Elf, une Cox de 1952 "52turbo" préparée Dragster moteur 2.5L, une Ferrari 348 TB de 1991, une Jaguar F-Type V6 Cabriolet de 2013. Coté motos, une S1000r de BMW, une Honda 500 Four, et une Norton Domiracer seront présentées.

La présence de François Allain, journaliste passionné d’automobiles anciennes, présentera la Carrosserie Mialet d'Albi et ses carrossiers experts aux talents d'orfèvres. Une Gordini de 1939 sera disposée sur un tourne broche pour réaliser des démonstrations et présenter le savoir-faire de cet atelier local.

Aurélie Jouve, Directrice du Salon EQUIP AUTO : « Nous sommes ravis d’être présents à Montpellier pour cette première date d'EQUIP AUTO On Tour 2024. Le dynamisme et le rayonnement de cette ville méditerranéenne, carrefour d'innovation et d'expertise automobile, font d'elle un choix idéal pour accueillir notre événement.

Cette nouvelle édition d’EQUIP AUTO On Tour sera l'occasion de mettre en lumière les atouts et le savoir-faire unique de la filière après-vente automobile et des services dans le sud de la France. EQUIP AUTO Montpellier permettra à de nombreux acteurs de venir à la rencontre de leur écosystème et public locaux, mais aussi aux acteurs régionaux de renforcer leur notoriété au sein de leur bassin économique territorial.

Je tiens à remercier les acteurs qui se sont mobilisés pour ce format régional et qui ont choisi d’exposer sur l’une ou plusieurs dates d’EQUIP AUTO On Tour. Un grand merci également à la FIEV, la FFC, la FNA et Mobilians, partenaires fidèles du salon. Ce rendez-vous montpelliérain constitue une étape importante dans le parcours d'EQUIP AUTO, qui célébrera son 50ème anniversaire à Paris en 2025.

C'est avec un immense plaisir que nous invitons tous les acteurs de la région à nous rejoindre le samedi 8 juin à Montpellier. »

Les prochains rendez-vous EQUIP AUTO On Tour 2024 auront lieu à Reims le 29 juin puis à Rennes le 28 septembre.