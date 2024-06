Béziers - Appel à voter pour la Gauche Unie le 09 juin 2024 !

En tant que syndicaliste et militant politique, je commencerai par souligner le fait que la liste Gauche Unie menée par Léon Deffontaines est la seule liste avec autant de syndicalistes venant d’horizons différents, avec notamment Sigrid Girardin, enseignante dans un lycée professionnel, Fabien Gache de la métallurgie, Manon Ovion de Vertbaudet ou mes camarades cheminotes Héloïse Dalluin et Christine Méquignon.

23 syndicalistes inscrit-es dans la réalité du monde du travail et le combat social ! cette présence marque le combat des communistes et de la gauche unie sur la question du travail, de sa place dans la société et de l’indispensable revalorisation des salaires et des pensions couplée à l’amélioration des conditions de travail des salariés, avec de nouveaux droits pour le monde ouvrier.

Notre liste gauche unie, c’est la liste des travailleurs, des ouvriers, des Services Publics et pas de la bourgeoisie !

Notre liste défend avant tout une Europe sociale et solidaire contre une Europe libérale et avant tout capitaliste.

Cette liste pour le monde du travail est ainsi au contact des réalités de la vie quotidienne des gens et composée pour l’autre part de militants et d’élu-es ancrés dans les territoires de notre pays et de l’outre-mer ainsi que des militants communistes aguerris comme fabien Roussel ou André Chassaigne.

La différence avec les autres listes de gauche, c’est la priorité à la question sociale, la question du travail et des travailleur-euses, la question du pouvoir d’achat en lien avec le quotidien des gens et le changement indispensable de société que nous prônons, en France comme en Europe.

Le changement de cap du Parti Communiste Français depuis deux congrès fait du bien au syndicaliste et militant politique que je suis ! Nous traitons les questions internationales de la meilleure manière qui soit, loin de l’atlantisme et du bellicisme d’un Glucksmann, de la vision du fédéralisme d’EELV ou des positions électoralistes, populistes et communautariste de LFI.

La paix pour le PCF n’est pas un slogan mais une construction culturelle et sociale ! La paix, ce n’est pas que l’absence de guerre, c’est un projet politique global lié à l’émancipation des peuples, contre l’impérialisme américain, contre le colonialisme. Une chose est sure, elle ne peut pas s’inscrire dans l’OTAN qui n’est que la traduction d’une visée impérialiste qui provoque sciemment des tensions, des crises alimentaires et sociales et climatiques qui ne servent que les intérêts des plus puissants et du capital, au détriment des peuples.

Sur la question du climat, le PCF est le seul parti politique à décliner un plan climat pour sortir des énergies fossiles à l’horizon 2050 tout en prônant la ré-industrialisation de notre pays couplée à l’amélioration de la vie des gens.

Ce plan s’appuie d’abord sur une remise en cause du capitalisme en reprenant la main sur notre énergie, sur les transports, sur le logement dans un mix électrique qui est le seul à même de pouvoir enrayer la hausse des températures. il s’appuie aussi sur la relocalisation de l’industrie, de sa décarbonation et sur une transformation de notre agriculture qui doit muter dans ses pratiques dans l’agroforesterie et le verdissement de notre environnement en plantant des millions d’arbres et de haies comme autant de puits de carbone naturels.

Enfin, c’est le seul qui défend une vision marxiste des Services Publics, la richesse de ceux qui n’ont rien ou presque et celle du travail en redonnant le pouvoir aux travailleurs dans la conduite de leur entreprise et de leurs vies tout en reprenant la main sur les banques et la finance.

je finirais par notre lutte de tous les instants contre l’Extrême Droite. Léon Deffontaines a été le seul candidat à affronter et à prouver que l’extrême-droite était une imposture sociale bien loin du peuple et de ses aspirations en dénonçant leur stratégie et leur comportement à l’assemblée nationale, contre les salaires et la sécurité sociale, contre les droits des femmes et la nécessaire transition énergétique.

Notre héritage communiste, c’est Manouchian, l’héritage de l’extrême droite, c’est Pétain et la vision d’une France blanche et catholique, celle du racisme et de l’antisémitisme, de l’homophobie, du colonialisme et de l’asservissement des peuples !

Voter pour la liste Léon Deffontaines, c’est voter pour dépasser les 5 % et d’envoyer 5 élu-es de gauche, au service des gens et de la France contre une Europe du fric et des marchés financiers.

Voter Léon Deffontaines , c’est permettre à la gauche d’avoir cinq élu-es de plus au parlement européen en les prenant à la droite et à l’extrême droite et c’est important pour la suite, pour la nécessaire unité de la gauche, sur un programme clair et précis, dans la perspective des échéances électorales de 2026 et de 2027 !

Voter pour la gauche unie pour le monde du travail, c’est voter pour Léon Deffontaines, révélation de cette campagne, pour Sigrid Girardin , syndicaliste engagée dans l’éducation nationale, pour Emmanuel Maurel, ancien député de gauche européen sur la liste de lfi, pour Helene Bidart, féministe convaincue et reconnue et pour André Chassaigne que je ne présente pas , le grand défenseur de l’agriculture française et de la cause de nos camarades cubains.

C’est pour toutes ces raisons que je voterai pour la liste gauche unie et que je vous appelle à voter et à faire voter Léon Deffontaines le 9 juin 2024 prochain !

Le 9 juin, reprenons la main ensemble !