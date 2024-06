Gers - Festival itinérant VineArt en Gascogne : 24 étapes artistiques à ne pas manquer !

Cet été, le festival itinérant VineArt en Gascogne reprend le chemin du vignoble gascon. Au programme, 24 étapes artistiques dans des caves et domaines du territoire des Côtes de Gascogne, issues de la collaboration entre les vignerons et la soixantaine de compagnies et artistes qui participeront à l’événement.



Il y aura du cirque, du théâtre, de la poésie, des concerts, des expositions de toutes sortes et bien sûr, puisque l’on est en Gascogne, de grands moments de convivialité avec de la cuisine au feu, des guinguettes dans les vignes et des ateliers de dégustation.



Échafaudé par le Syndicat des vins Côtes de Gascogne, l’événement, dont il s’agira de la quatrième édition, vise à emmener le grand public, habitants et touristes mélangés, dans les caves et domaines du vignoble gascon en cohérence avec les valeurs de l’IGP Côtes de Gascogne : le goût du partage, la générosité et la créativité.

Les chiffres le montrent : VineArt en Gascogne, qui est encore un jeune festival, est aujourd’hui bien ancré dans le tissu événementiel gersois. L’an passé, le festival avait permis de réunir plus de 4 000 visiteurs dans les caves et domaines du territoire. Et ce chiffre pourrait bien s’envoler cette année puisque le programme propose encore plus de rendez-vous !

Vineart en Gascogne c'est :

24 DATES du 22 juin au 17 août

24 DOMAINES ET CAVES

45 SPECTACLES ET EXPOS

60 COMPAGNIES ET ARTISTES

