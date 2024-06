Montpeyroux - Communiqué de Presse : Bilan des Rencontres du PMI France 2024

Montpellier, le 5 juin 2024 – Le Chapitre PMI France est fier d'annoncer le succès retentissant des Rencontres du PMI 2024, qui se sont tenues les 3 et 4 juin 2024 au Corum de Montpellier. Cet événement a rassemblé plus de 600 participants, confirmant ainsi son statut d'événement incontournable dans le domaine du management de projet et de l'entrepreneuriat.

Une Édition Axée sur les Mutations et l'Innovation

Sous le thème "Les Projets face aux Mutations", cette édition a mis en lumière les transformations majeures touchant les secteurs du management de projet. Les participants ont pu explorer des sujets essentiels tels que l'intelligence artificielle, les nouveaux rapports au travail et les attentes de la nouvelle génération.

Points Forts de l'Événement

Keynotes Inspirants :

Pierre Le Manh, Président PMI Internationale : Une intervention prospective en visio, qui a offert des insights précieux sur les tendances futures.

Dr. Luc Julia, co-fondateur de Siri : Une voix discordante et iconoclaste, apportant une perspective unique sur les défis actuels.

Antonio Nieto-Rodriguez : La qualité de son intervention et sa clairvoyance, avec une hauteur de vision épatante, ont été largement saluées.

Jasmine Manet : Ses nombreuses initiatives et ses talents d'oratrice, impressionnants pour son jeune âge, ont captivé l'audience.

Le show "Inspire, Expire" : Une performance dynamisante qui a marqué les esprits par sa pertinence et son énergie.

Présence du Robot Pepper : Le Robot Pepper a également été présent, démontrant les avancées en intelligence artificielle et en robotique, suscitant un vif intérêt parmi les participants.

Ateliers et Conférences : 14 sessions interactives ont permis d'approfondir les thématiques clés, offrant aux participants des perspectives nouvelles et des outils pratiques pour relever les défis contemporains.

Réseautage et Partages : Les moments de networking ont favorisé les échanges fructueux entre professionnels, renforçant ainsi les liens au sein de la communauté du management de projet.

Concours et Lauréats

Les Rencontres du PMI 2024 ont également été l'occasion de célébrer l'innovation et l'excellence à travers un concours de projets. Trois lauréats ont été sélectionnés pour leur créativité et leur impact potentiel. Parmi eux, un gagnant s'est particulièrement distingué par l'originalité et la pertinence de son projet, recevant ainsi le grand prix de cette édition Laurent PONTHIEU pour Qinaps

Perspectives

Avec un programme riche et varié, les Rencontres du PMI 2024 ont su répondre aux attentes des participants, offrant une plateforme de discussion et de partage autour des enjeux actuels et futurs du management de projet. Le succès de cette édition renforce notre engagement à organiser des événements de qualité, adaptés aux besoins évolutifs de la profession.

Nous vous donnons rendez-vous pour les Rencontres du PMI 2025 à Antibes Juan-les-Pins les 3 et 4 avril prochains, pour continuer nos échanges et nos réflexions, et ainsi maximiser la réussite de nos projets.

Pour plus d'informations et pour découvrir les prochains événements, visitez notre site officiel : PMI France.

Cet événement a été possible grâce à l'implication de nos bénévoles et au soutien de nos partenaires. Nous remercions chaleureusement tous les participants et intervenants pour leur contribution à cette édition mémorable.

Contact Presse

FB RP

Fatma Benbrima

06 64 83 18 48