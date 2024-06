France - What a trip ! en Occitanie : soirée ciné voyage le 13 juin à 19h30 à Rabelais

Soirée Ciné-Voyage : Rendezvous le jeudi 13 juin à 19h30 au Centre Rabelais à Montpellier pour une sroiée ciné -voyage

Le festival What A Trip ! en Occitanie présente la programmation de sa 8e édition à l’occasion d’une soirée ciné-voyage !

Au programme, la présentation de la programmation de la 8e édition du festival et projection de 2 films pour s’évader aux 4 coins du monde !

Deux films pour une soirée hors du temps

Le festival invite le public à découvrir en avant-première la programmation de la 8e édition du festival international du film de voyage d’aventure de Montpellier le jeudi 13 juin 2024 à 19h30 au centre Rabelais de Montpellier.

Pour cette occasion, ce sont non pas un mais bien deux films qui feront passer un moment hors du temps au public : Estrellas del semaforo (prix coup de coeur du jury en 2019) et Deep Time – 40 jours en dehors du temps (en sélection offcielle 2023).

Estrellas del semaforo - de Margot CAMI

De la Colombie à l’Argentine des circassiens ont choisi la rue comme lieu de rencontre, de création et d’espace scénique. Leur parcours est hors du commun et leur mode de vie diffère des normes sociales établies. Ils défendent un mode de vie alternatif en se produisant au carrefour. Les étoiles du feu rouge ont des destins qui s’entrecroisent au cours de leur voyage en Amérique Latine. Leurs espoirs et leur rêves prennent vie jusqu’à traverser un océan…



Deep Time - 40 jours en dehors du temps - de Mélusine Mallender

14 mars 2021, l’explorateur-chercheur Christian Clot s’enferme avec 14 volontaires,7 femmes et 7 hommes, pour 40 jours dans la grotte de Lombrives dans le sud de la France, sans plus aucun accès à la lumière du soleil ni information temporelle et sans aucun contact avec l’extérieur. Ils débutent la première exploration collective sans accès au temps. Isolées dans cet environnement qui leur est inconnu, ils vont mener des études scientifiques uniques sur la capacité humaine d’adaptation et la façon dont cerveau comprend le temps et parvient à recréer une nouvelle

synchronisation, permettant au groupe d’agir en commun dans ce contexte particulier. Mais peut-on vivre sans aucune connaissance de l’heure, sans idée des durées de ses nuits ou activités ? Comment créer une coopération alors que chacun.e vit selon ses propres rythmes ? Et comment appréhender l’espace naturel d’une grotte à 10°C et 100% d’humidité ? Autant de questions que devront résoudre ces 15 deeptimers dans leur aventure collective en dehors du temps.

JEUDI 13 JUIN À 19H30

Lieu : Salle Rabelais – 27 bd Sarrail 34000 Montpellier

Tarif : 9 €

Billetterie : https://www.helloasso.com/associations/afivam/evenements/cine-rencontre-festival-what-a-trip-en-occitanie

A propos du festival

Festival international du film de voyage et d’aventure de Montpellier, dans le Sud de la France.

Il est organisé par l’AFIVAM, Association pour le Festival International du Voyage et de l’Aventure de Montpellier, elle-même créée par dix bénévoles passionnés de voyage. A tout moment, il est possible d’adhérer à l’association et/ou de participer au festival en candidatant via watmontpellier.fr. What A Trip ! su s’imposer comme un événement culturel incontournable de la région Occitanie en accueillant près de 230 000 visiteurs depuis sa création et en projetant en moyenne 25 films chaque année.

La prochaine édition du festival se déroulera du 23 au 29 septembre 2024 en plein coeur de Montpellier mais aussi en ligne, permettant

ainsi au festival de rayonner aux quatre coins de l’hexagone, mais aussi au-delà de nos frontières. Événement populaire dont l’objectif est de; favoriser une meilleure compréhension du monde à travers la; pratique et la culture du voyage, What A Trip ! propose gratuitement plus de 80% de ses actions à son public : conférences, ateliers, concerts, expositions photo, projections pédagogiques. www.watmontpellier.fr