Alès - Un été sous les étoiles au Parc national des Cévennes

La programmation d'Un été sous les étoiles revient pour une deuxième édition. Ce programme estival soigneusement conçu vous propose un large éventail d'activités passionnantes, alliant l'exploration de la Réserve internationale de ciel étoilé (RICE), la découverte du patrimoine local, et des moments de détente à vivre en famille ou entre amis.

Le 13 août 2018, le Parc national des Cévennes a reçu le prestigieux label «Réserve Internationale de Ciel Etoilé» (RICE). Il valorise l’exceptionnelle qualité du ciel cévenol où la Voie lactée, les étoiles et de nombreuses constellations peuvent être observées à l’œil nu. Étendue sur 3560 km2, dont 938 km2 en zone cœur, cette réserve de ciel étoilé est une des plus grandes d’Europe ! Les acteurs publics et privés œuvrent quotidiennement pour la préservation et la mise en valeur du ciel étoilé : réduction de la pollution lumineuse, protection de la biodiversité nocturne, sensibilisation auprès du grand public,... Alès, forte de ses engagements, a reçu le titre de “Ville Porte des Etoiles” deux mois après la labellisation RICE, le 13 octobre 2018.

Fort du succès de l'édition 2023, Cévennes Tourisme est ravi d'annoncer le retour de l'offre "Un été sous les étoiles" pour l'année 2024. Cette initiative vise à développer le volet astrotourisme de la Réserve Internationale de Ciel Étoilé (RICE), en partenariat avec l'école d'astronomie d'Alès, L’Étoile Cévenole. Composée de membres expérimentés et passionnés, L’Étoile Cévenole guidera les participants dans la découverte des objets célestes les plus spectaculaires. Les observations auront lieu dans des lieux emblématiques du territoire d'Alès Agglomération, tels que le musée du Désert à Mialet et le Refuge aux étoiles à Saint-Sébastien-d'Aigrefeuille. Ces sites historiques et naturels offrent des décors uniques et propices à l'observation du ciel étoilé. Nouveauté cette année, les participants pourront embarquer pour le "train de la lune", offrant une expérience inédite et immersive sous les étoiles en partenariat avec le train à vapeur de Cévennes.

PROGRAMME:

ON THE MOON AGAIN : Dans le cadre de l’événement international “On the Moon Again”, l’association L’Etoile cévenole propose la possibilité au plus grand nombre d'admirer la Lune au moyen des télescopes de l'école d’astronomie dans le jardin du Bosquet à Alès en présence des musiciens du Conservatoire à rayonnement intercommunal Maurice André.

Le vendredi 14 juin 2024, à la tombée de la nuit, au jardin du Bosquet, 30100 Alès Gratuit et en accès libre

CONTE SOUS LE CIEL ÉTOILÉ DU MUSÉE DU DÉSERT : Prenez place dans la prairie du Musée du Désert à Mialet pour une soirée inoubliable. Dans ce cadre exceptionnel, laissez-vous enchanter par les contes de Benjamin Gatepaille, de l’association 1001 Mémoires, et partagez un moment privilégié en famille ou entre amis. Vivez une expérience hors du temps, en petit groupe, pour vous imprégner de la magie de ce lieu unique dans des conditions idéales !

Le jeudi 25 juillet 2024, à 19h30, au musée du Désert - Mas Soubeyran - 30140 Mialet Payant et réservation obligatoire

RANDONNEE CELESTE : En partenariat avec la commune de Saint-Sébastien-d'Aigrefeuille, l’Etoile Cévenole propose une petite randonnée nocturne à la découverte du village accompagnée de contes et qui se terminera par une observation du ciel étoilé sur la plateforme d'observation "Le Refuge Aux Étoiles"

Le dimanche 28 juillet 2024, à 19h00, au refuge des étoiles - 30140 Saint Sébastien d’Aigrefeuille Payant et réservation obligatoire

LA GRANDE NUIT DES ETOILES : L’École d’Astronomie de la Ville d’Alès vous ouvre ces portes. Le spectacle céleste sera au rendez-vous avec le maximum des Perséides. Le ciel profond sera à la portée des télescopes, de la Voie Lactée du nord au sud, depuis Cassiopée et Persée, jusqu’au Scorpion et au Sagittaire, en direction du centre galactique… Contes, conférence, projection, distribution de livres, observation ... seront aussi au rendez-vous.

Le vendredi 09 août 2024, à 21h00, au Pôle culturel et scientifique de Rochebelle - 155 rue du Faubourg de Rochebelle – 30100 Alès Gratuit et réservation obligatoire

LA NUIT DES ETOILES : Sur la commune de Saint-Martin-de-Valgalgues vous pourrez profiter des bonnes conditions du ciel d’été afin de découvrir les merveilles de du ciel profond et du maximum des Perséides. Les instruments d’observation de l’École d’Astronomie de la ville d’Alès accompagneront les conteurs du Ciel Nocturne 1001 mémoires…

Le dimanche 11 août 2024, à 21h30, à 30520 Saint-Martin de Valgalgues Gratuit et en accès libre

LE TRAIN DE LA LUNE : Vivez une expérience unique à bord du Train à vapeur des Cévennes, reliant Anduze à la gare de Corbès. À votre arrivée, vous serez accueillis dans le Jardin Clos pour une soirée d’observation de la Lune, organisée par l’association L’Etoile cévenole. Au programme : contes et observation de la Lune à travers plusieurs télescopes installés sur le site.

Le mercredi 14 août 2024, départ de la gare d’Anduze à 20h30 – retour à la gare d’Anduze à 23h30. Payant et réservation obligatoire.

SOIREE ASTROPHOTOGRAPHIE : En présence de l’association Lumière Cévenole représentée par Carole Reboul photographe et Auteur du livre « Il était une fois la Nuit » vous pourrez découvrir les techniques de photographie de paysage nocturne et de ciel étoilés. Les instruments d’observation de l’École d’Astronomie seront présents pour photographier le ciel profond, les planètes et la Lune. Possible de Venir avec son appareil.

Le samedi 24 août 2024, au refuge aux étoiles, 30140 Saint Sébastien d’Aigrefeuille Gratuit et sur réservation

Programme complet et réservation en ligne www.cevennes-tourisme.fr