Saint Cyprien - L'ÎLE DE LA LAGUNE ROUVRE SES PORTES ET DEVOILE SON NOUVEAU SPA MARIN

Véritable fleuron du groupe hôtelier familial Roussillhotel, le Relais & Châteaux L’Île de la Lagune à Saint-Cyprien, seul hôtel 5* des Pyrénées-Orientales, rouvre ses portes au grand public après 4 mois de travaux d’embellissement (1,2M€). Au programme: après la réouverture très attendue de l’Almandin le 8 mai dernier (la table étoilée du Chef Frédéric Bacquié), l’établissement dévoile son Spa Marin entièrement reconfiguré !

« Depuis sa création, il y a plus de 30 ans, notre établissement 5* L’Île de la Lagune n’a eu de cesse d’évoluer et de s’adapter aux nouvelles attentes de notre clientèle. Conçu dès l’origine comme une grande maison de vacances accueillante et raffinée, nous avons à coeur de préserver cet état d’esprit méditerranéen tourné vers l’autre et son bien-être. Pour la réouverture de notre établissement, nous sommes très heureux de proposer à notre clientèle un nouveau Spa Marin entièrement reconfiguré proposant une expérience singulière en phase avec les dernières tendances bien-être & thalasso ainsi que la réouverture, il y a quelques jours, de l’Almandin, notre table gastronomique d’exception qui vient d’obtenir 1 étoile au Guide Michelin grâce au talent incontesté du Chef Frédéric Bacquié et son équipe ! La réouverture de notre établissement, après ces 4 mois de travaux d’embellissement, est pour nous une immense fierté et un plaisir renouvelé d’accueillir et de surprendre notre clientèle de passionnés » expliquent Xavier et Alicia Lormand, propriétaires de l’établissement.

Un nouveau Spa Marin dernière génération :

L’Île de la Lagune renferme au dernier étage de la grande maison principale, le Spa Marin le plus intime de France.Véritable « maison de beauté » unique en son genre, elle propose aux clients de l’hôtel ou de l’extérieur de venir s’envelopper de douceur et de bien-être. Avec ses soins marins à la carte, sa piscine panoramique chauffée à 33°C, ses 10 cabines de soins ciblés, son hammam, son sauna japonais, le Spa Marin régénère les corps et nous apporte détente et relaxation à deux pas de la plage… En 2024, le Spa Marin se renouvelle et propose à partir du mois de mai une offre élargie avec l’intégration d’un nouvel espace marin ouvert toute l’année pour une expérience sensorielle et relaxante décuplée : sauna, hammam, douche émotionnelle, fontaine de glace et piscine panoramique chauffée et couverte permettent aux amateurs de bien-être et de détente de profiter de cet espace unique été comme hiver, à l’abri du vent et des intempéries. Ainsi, avec ce nouvel équipement, L’Île de la Lagune devient plus que jamais une destination spa-thalasso de premier ordre en Pyrénées-Orientales.

