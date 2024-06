Hérault - Concours du Meilleur Caviste de France 2024 : 3 professionnels venus de la Région Occitanie qualifié

Organisé pour la troisième année consécutive par Terre de vins, le concours du Meilleur Caviste de France créé par le Syndicat des Cavistes Professionnels (SCP) est de plus en plus plébiscité par la profession et s’installe durablement auprès des cavistes.

Parmi les 43 candidats pré-sélectionnés cette année, 3 professionnels venus de la Région Occitanie sont retenus et représenteront la région lors des prochaines phases de qualification qui auront lieu les 20 & 21 octobre 2024.

3 candidats venus de la Région Occitanie parmi les 43 cavistes pré-sélectionnés pour le titre de Meilleur Caviste de France 2024

Avant d’être couronnés lors de la finale qui se tiendra le lundi 21 octobre prochain, les candidats au titre passent par plusieurs phases de sélection. La première épreuve de pré-sélection a eu lieu le lundi 13 mai.

Lors d’une épreuve en ligne, les candidats inscrits au concours ont répondu, durant une heure, à une série de questions-réponses dont le but est d’évaluer leur expertise en matière de vins, spiritueux et autres alcools de qualité.

Au-delà de leurs connaissances générales, le questionnaire a pour but d’évaluer leur capacité à accompagner leurs clients, leur aptitude au conseil en termes d’accords mets et vins ou encore la bonne tenue d’un commerce.

Autant de points qui font la différence dans l’exercice de leur métier de caviste.

À la suite de cette épreuve, les formulaires de réponses ont été corrigés par un jury composé de personnalités expertes du monde du vin : représentants du SCP et de Terre de vins, partenaires ainsi que des vainqueurs des éditions précédentes.

Les 40 candidats ayant obtenu les meilleures notes à l’issue des délibérations du jury s'affronteront lors des qualifications (les 3 meilleurs candidats suivants demeurent en liste d'attente). Parmi eux, 3 candidats venus de la région Occitanie ont fait leur place et tenteront ainsi d'accéder au titre de Meilleur Caviste de France 2024 !

3 des 43 candidats pré-sélectionnés pour le titre du Meilleur Caviste de France 2024 sont des cavistes de la Région Occitanie :

MONSIEUR Sylvain GUILLET – Aux Grands Vins de France/Mégavins – 34000 MONTPELLIER

MONSIEUR Julian PALLARUELO – Des Bouchons – 31100 TOULOUSE

MONSIEUR Sylvain PECH – Côté Cave – 66300 THUIR

Les prochaines étapes du concours : les qualifications et la finale sur deux jours consécutifs

Pour la première fois cette année, la phase de qualification et la finale auront lieu sur la même période les 20 et 21 octobre prochains à Cognac : les phases qualificatives du Meilleur Caviste 2024 auront lieu le dimanche 20 octobre. Cette nouvelle étape du concours permettra de sélectionner les 8 cavistes qui participeront à la finale qui aura lieu le lundi 21 octobre 2024.

C'est à l’issue de cette compétition que seront récompensés les trois meilleurs candidats qui se verront décerner les trophées de Meilleur Caviste de France, Caviste d'Argent et Caviste de Bronze, remis en présence du parrain du concours Laurent Gerra et des partenaires de la compétition. Un prix spécial meilleur jeune caviste sera également remis.

Caviste, une profession en vogue

Métier de connaissance et surtout de passion, caviste est une profession qui attire et qui se modernise.

Depuis quinze ans, on observe une forte augmentation des enseignes cavistes en France avec un parc en hausse de 5% chaque année. La France compte 6 000 cavistes (dont 4 500 indépendants)* et ces commerces ont su tirer leur épingle du jeu en période de Covid. Commerces “essentiels”, les cavistes se sont réinventés en attirant de nouveaux profils, experts ou néophytes, et attirent une clientèle plus jeune.

* Source SCP