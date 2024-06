Hérault - Fête Grand Orb à Lunas (34)

Organisée par la communauté de communes, cette journée de spectacles, concerts et animations sera l'occasion pour tous les habitants de se retrouver sur le site verdoyant de la Base de loisirs de La Prade à Lunas.

Cette journée a été conçue pour plaire au plus grand nombre. De 15h à 19h, un village d’entresorts, d’ateliers et d’animations enfants sera installé sur cet espace de nature à l’ombre des grands arbres. Le service culturel de Grand Orb a programmé plusieurs compagnies proposant des animations participatives pour toute la famille : un petit manège-théâtre écologique et musical, La Cubipostale de la Cie Les cubétéistes ou encore une performance artistique collective avec le clown malicieux de la Cie Doré. Ces entresorts seront ponctués par les intermèdes musicaux de la fanfare de Leutkirch, ville jumelle du territoire.

A 19h, place au spectacle avec la Cie Des hommes qui portent des femmes qui tiennent pour une impressionnante démonstration de danse acrobatique. Ce spectacle sera suivi du concert de l’école de musique Grand Orb qui fera la première partie de Bum Betty, une chanteuse survoltée et ses acolytes musiciens pour une plongée folle dans le swing des années 50. Pour clôturer cette édition 2024, le spectacle de feu « Flame » de la Cie Les rois singes proposera de découvrir la performance pyrotechnique d’un personnage sombre et décalé.

Tous les spectacles et animations sont gratuits et ouverts à tous. Restauration et buvette sur place.

Renseignements Communauté de communes Grand Orb 04 67 23 78 03 – www.GrandOrb.fr