Montpellier - Exposition // De Palavas à l'ESMA, les pontons de pêcheurs prennent place dans le grand hall de l'éc

Du 4 juin au 30 août, Le public est invité à découvrir le travail des étudiants de l’ESMA en Mastère Design d’Espace, sur la requalification des pontons des pêcheurs de Palavas au sein du grand hall du Campus Créatif de Montpellier. Ils ont été amenés à réfléchir sur le territoire palavasien, sur la spécificité locale tout en portant une attention particulière à la dimension technique. Une exposition gratuite et ouverte au grand public à découvrir tout l’été !

Une immersion dans le monde des pêcheurs palavasiens

Les pontons de ces pêcheurs ont fait l’objet d’une attention particulière de la part des étudiants de l’ESMA, chargés d’un programme qui consistait à faire des propositions d’aménagement de pontons et de points de vente fonctionnels valorisant pour l’activité de pêche et plus largement pour la ville.

Ces travaux, précédemment exposés à l’office du tourisme de Palavas-Les-Flots, arrivent dans le grand hall du Campus Créatif, théâtre d’expositions autour du monde de l’art, dès le 4 juin prochain. Durant la période estivale, le public est donc invité à franchir les portes du campus.

Une exposition autour d’un projet concret

Les étudiants du Cycle Professionnel Architecture d’Intérieur, année de spécialisation, se sont investis individuellement du projet exigeant car localisé sur un site d’une authenticité rare avec la nécessité d’apporter un plus sans dénaturer les spécificités palavasiennes. L’échelle et la nature du projet ont permis d’aborder la question du faire, avec une approche des techniques de mise en œuvre renforcée par l’intervention d’un ingénieur et des attentes précises en termes de définition et de description.

In fine, une restitution des travaux avec les pêcheurs et les élus ont permis un échange sur ces projets qui, même s’ils sont fictifs, restent prospectifs.

« En matière de démarche pédagogique, le sujet aborde la question de la spécificité locale tout en portant une attention particulière à la dimension technique. L’objectif principal est la professionnalisation de la démarche de projet en termes de fonctionnalité, de technique et d’esthétique tout en donnant un sens profond à la démarche », explique Johanna Baticle, enseignante qui accompagnait les élèves sur ce projet en compagnie de ses collègues Nicolas Roche, Thibaut Miossec et Marie Bastide.

A découvrir du 4 juin au 30 août 2024 dans le hall du Campus Créatif, 1 place Niki de Saint Phalle à Montpellier. Entrée Libre et gratuite aux horaires d’ouverture du campus.

L’ESMA, l’art sous toutes ses formes

Présente à Montpellier, Toulouse, Nantes, Lyon, Montréal, Bordeaux et Rennes, l’ESMA propose des enseignements en adéquation avec le milieu professionnel, afin de faciliter l’insertion et la réussite de ses étudiants. Reconnue pour la qualité et la richesse de ses enseignements artistiques, l’école propose des formations en Architecture d’intérieur, Design Graphique et Cinéma d'Animation 3D & Effets Spéciaux, Illustration Concept Art et jeu vidéo. L’objectif : préparer ses étudiants aux différents métiers artistiques afin qu'ils accomplissent pleinement leurs envies créatives.

L’ESMA délivre un diplôme reconnu par l’État, offrant ainsi aux étudiants une reconnaissance nationale dès la sortie de leur cursus.