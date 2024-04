Occitanie - Les vignobles du Sud-Ouest préparent leur adaptation

Les premiers résultats du projet SO’ADAPT ont été présentés.

Lancé en 2022, le projet SO’ADAPT, visant à évaluer les effets du changement climatique dans les vignobles du Sud-Ouest et à définir des stratégies d’adaptation, a livré ses premiers résultats.

Ceux-ci ont été présentés aux représentants de l’IVSO ainsi que des AOP et des IGP du Sud-Ouest lors d’un comité de pilotage qui s’est tenu le 23 janvier dernier.

La première série de résultats concerne la méthodologie, le projet ayant permis, en s’appuyant sur les données du passé, d’identifier 21 indicateurs utiles pour caractériser l’impact des variations du climat sur le développement de la vigne.

La deuxième série de résultats est d’ordre pratique. Les chercheurs en charge du projet ont ainsi pu distinguer trois groupes de vignobles en fonction de leur niveau de vulnérabilité par rapport aux variations climatiques.

La prochaine étape va maintenant consister à utiliser des outils de modélisation pour simuler le comportement de chaque groupe de vignobles entre aujourd’hui et 2050.

Point de départ du projet SO’ADAPT, la caractérisation hydro-pédo-climatique des différents vignobles du Sud-Ouest a été réalisée en croisant les analyses de l’évolution sur vingt ans des composantes sol, du matériel végétal et des indices climatiques enregistrés par 24 points d’observation météorologiques couvrant 8 sous-zones viticoles. 21 indicateurs ont été retenus : 7 indicateurs thermiques, 7 indicateurs hydriques et 7 indicateurs de bilan hydrique (réalisé à 2 profondeurs de sol différents et à 3 stades du cycle de la vigne : la floraison, la véraison et la récolte).NIE

Il en est ressorti des niveaux de vulnérabilité distincts, permettant de segmenter la région en trois groupes pour le comportement hydrique actuel des vignes : les plus exposés (les vignobles de Fronton et du Tarn-et-Garonne), les moyennement exposés (les vignobles du Lot, du Tarn et de l’est du Gers) et les moins exposés (les vignobles de l’Aveyron et de l’ouest du Gers y compris Saint-Mont et Madiran-Pacherenc). Les chercheurs vont maintenant modéliser l’évolution jusqu’en 2050 de ces trois groupes de vignobles à partir de données climatiques prospectives, qui intègreront les différents scénarios du changement climatique.

La dernière phase du projet consistera à qualifier la vulnérabilité viticole de chaque bassin de production et à identifier des leviers locaux d’adaptation afin de définir des stratégies d’adaptation au plus près du terrain. Ces stratégies pourront intégrer des mesures sur le matériel végétal, les itinéraires techniques ou les infrastructures de production. Elles s’appuieront sur une évaluation des coûts et de la rentabilité. Il est également prévu, dans chaque sous-zone viticole, des démonstrations sur parcelle de pratiques ou stratégies d’intérêt