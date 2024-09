Occitanie - URPS Infirmiers d'Occitanie «La vaccination, ce n'est plus une option"

La vaccination :

Occitanie, septembre 2024 — Alors que la double campagne 2024-2025 de vaccination Covid + Grippe débutera le 15 octobre prochain en France métropolitaine, la circulation du virus de la grippe et du Covid-19 reste intense et toujours plus violente, l'Union Régionale des Professionnels de Santé (URPS) Infirmiers d'Occitanie souhaite rappeler l'importance de la vaccination. Avec la recrudescence des cas graves, se protéger et protéger les autres par la vaccination est un geste citoyen

Des chiffres préoccupants

Les chiffres de l'an dernier sont sans appel : le taux de vaccination est insuffisant, avec un recul net de 4.4 point par rapport à 2023 et les conséquences sur la santé publique sont alarmantes. La grippe et le Covid continuent de faire des victimes parmi les populations les plus vulnérables. Il est crucial de comprendre que se faire vacciner, c'est non seulement se protéger soi-même, mais aussi protéger les autres. En effet, être porteur du virus sans symptômes et fréquenter des personnes fragiles comme une personne âgée ou une femme enceinte, représente un danger réel

La vaccination, un acte citoyen

Se faire vacciner, c'est donc un acte citoyen. Chaque personne vaccinée contribue à limiter la propagation du virus et à protéger les personnes les plus vulnérables. Cette solidarité est d'autant plus essentielle en 2024, alors que les systèmes de santé continuent de faire face à une pression croissante.

La facilité avec les infirmiers : rapide et accessible

L'un des grands avantages de la vaccination par les infirmiers est la simplicité et la rapidité du processus. En seulement 15 minutes au cabinet infirmier, la vaccination est réalisée, sans les longues attentes souvent mentionnées dans d'autres lieux de soins. De plus, les infirmiers libéraux (IDEL) offrent la possibilité de se faire vacciner à domicile, facilitant ainsi l'accès pour les personnes qui ne peuvent se déplacer.

La vaccination contre la grippe et le Covid-19 n'est plus une option, c'est une nécessité. L'URPS Infirmiers Occitanie appelle chacun à se mobiliser et à profiter de la facilité d'accès à la vaccination grâce aux infirmiers libéraux. Ensemble, faisons de la santé une priorité partagée.

3 Questions à

Jean-François BOUSCARAIN, infirmier libéral et Président de l’Union Régionale des Professionnels de Santé Infirmiers Libéraux d’Occitanie



Comment les infirmiers libéraux d’Occitanie participent-ils à la nouvelle campagne de vaccination antigrippale ?

Les infirmiers libéraux comptent parmi les professionnels de santé les plus représentés sur l’ensemble du territoire. En Occitanie, nous sommes en effet plus de 14 000 infirmières et infirmiers en activité tout confondu titulaires et remplaçants. Nous sommes présents partout en région et en capacité de porter un message de prévention auprès de chacun et chacune de nos patient-e-s, mais aussi de leur entourage. Dans le cadre de la campagne de la double vaccination antigrippale et anti-Covid qui démarre actuellement, nous encourageons donc nos patients, en particulier les plus fragiles, à se faire vacciner car, hélas, ces virus tuent encore en 2024. Il est donc essentiel de tout faire pour se protéger. C’est même une nouvelle définition de la solidarité, car il en va de notre responsabilité à tous de préserver ses proches les plus fragiles. Je pense bien sûr à nos aînés, mais aussi aux enfants en bas âge, aux femmes enceintes, aux personnes souffrant de pathologies lourdes…

Comment agissez-vous, concrètement ?

De nombreux cabinets infirmiers ont par exemple mis en place des permanences spécifiquement dédiées à la vaccination. Au décours d’une visite au sein de nos cabinets ou lors de nos tournées, nous sommes bien sûr aussi très nombreux à questionner nos patients sur la date de leur dernier vaccin et à les interroger sur les raisons d’une éventuelle réticence.

Nous sommes, certes, autorisés à administrer le vaccin à toutes les personnes âgées de 11 ans et plus, mais on ne force pas la main pour autant. L’essentiel pour nous, est que chacun décide en conscience, conseillé par un professionnel de santé de confiance et accessible.

Que représente l’activité de vaccination pour les infirmiers libéraux ?

Depuis les premières campagnes antigrippales et les premiers jours de l’épidémie de Covid-19, les infirmiers libéraux ont fait partie des premiers de cordée. Maintenant que la vaccination est organisée et mise en œuvre, il aurait été impensable que les infirmiers libéraux n’y participent pas. Cela, en reconnaissance de nos compétences certifiées sur le champ vaccinal et de notre accès direct à la population, sur tous les bassins de vie.

Vous savez, pour tout un tas de raisons légitimes et/ou personnelles, la vaccination peut éveiller chez certains patients des craintes, des appréhensions. Le contact humain qui caractérise la relation avec l’infirmière libérale, celle qu’on connaît bien car on la voit circuler tous les jours dans le quartier, permet d’ouvrir le dialogue et d’instaurer un climat de confiance propice à la réflexion.

Nous procédons d’ailleurs, et c’est un exemple flagrant du degré d’accompagnement que proposent les infirmières et infirmières libéraux, à un suivi attentif du calendrier vaccinal de nos patients les plus fragiles en les alertant sur la nécessité de programmer une dose de rappel. Car si le Covid et la grippe ne font plus forcément la Une des journaux chaque matin, ils continuent hélas à faire des ravages.

