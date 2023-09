Hérault - Festival Des Mots'Gnac : un festival qui vaut dix sur dix

Des mots ‘gnac : un festival qui vaut dix sur dix

Pour sa dixième édition, Des mots ‘gnac fait la fête aux mots dans toutes leurs formes, dans tous leurs états, dans tous leurs partages. Du vendredi 15 au dimanche 17 septembre, au Domaine La Croix Gratiot et à la Maison des associations Vincent Diaz, à Montagnac, chanson, hip hop, théâtre, poésie, expositions, ateliers, et toujours rencontres et convivialité seront au programme.

Projet collectif, cette rencontre autour des mots initiée par l’association Après dissipation des brumes matinales est proposée, avec le soutien du Conseil Départemental de l’Hérault, de la commune de Montagnac et du réseau des médiathèques de l’Agglomération Hérault Méditerranée, par une belle «mots’zaïque» d’associations comme le Printival, Eh! Dis Boby, l’Atelier Théâtre de Montagnac, Radio Pays d’Hérault/RPHSud,LASER,Lesdoigtsquiparlent.

Un souffle de jeunesse

C’est une nouvelle page qui s’ouvre dans le livre d’histoire du festival avec une équipe considérablement rajeunie. Elle fera la part belle aux découvertes (Mina, le vendredi, et Elodie Maffessoli, le samedi) et insufflera un flow hip hop avec le groupe Dizzy Sounds et le chanteur, rappeur et beatboxer Loïs Hammel.

Mais il ne sera pas fait du passé table rase, et les complicités tissées depuis la création du festival perdurent. Ainsi, la première soirée aura lieu à la Croix Gratiot, domaine d’exception, toujours disponible malgré les vendanges. Les Radios Pays d’Hérault y animeront et mettront en onde l’inauguration du festival. On y retrouvera également la fidèle équipe du Printival pour un Printi’dégustation avec la révolte nonchalante et festive du groupe Le café du pauvre.

Des mots ‘gnac retrouvera ensuite la Maison des associations Vincent Diaz où il a ses habitudes.

Une exposition permettra de retrouver celles des neuf précédentes éditions pour un parcours où se rencontreront bandes dessinées, photographies, graff, dessin et peinture. La médiathèque de Montagnac proposera, samedi et dimanche des temps autour de jeux de société.

Le jeune public ne sera pas oublié. Le collectif initié par l’association LASER proposera Gustif la Corniche, un spectacle théâtral et musical, accessible dès quatre ans, de Matrioshka et Cie.

Dans l’après-midi, La ronde des poètes accueillera, notamment, les précieux et indéfectibles Jeanne Bastide et Jean-Marc Barrier, le tout jeune Sanouk ou encore le collectif Les croqueuses de livres pour leur vente aux enchères autour des mots.

Venus d’une autre planète (et de Montpellier), Dizzy sounds fusionne jazz, hip-hop, funk, rock prog : la totale !

Le dimanche, l’Atelier Théâtre de Montagnac jouera une pièce de Jean-Luc Lagarce, « Les règles du savoir-vivre dans la société moderne ». Dans ce monologue, l'unique personnage, la Dame, édicte et commente dans un ridicule jubilatoire les règles qu'il faut appliquer pour faire face à tous les événements de la vie. Une transgression des genres qui confère encore davantage de piquant et d’étrangeté à cette charge virulente contre le non-sens des conformismes sociaux.

Puis l’association Les doigts qui parlent vous invitera à un atelier d’initiation à la Langue des Signes Française (LSF), le langage visuel et gestuel utilisé par les personnes sourdes et malentendantes, ainsi que certains entendants. Elle résonne comme un symbole de partage et d’inclusion de la communauté sourde dans la société. Apprendre le langage des signes, c’est s’ouvrir aux autres au même titre que n’importe quelle langue.

Enfin, le festival s’achèvera sous les auspices d’Eh ! Dis Boby qui recevra une étoile montante de la chanson, Camille Laïly, que la revue Hexagone décrit comme « une présence douce et puissante ; une écriture riche et musicale, portée par une voix d'une grande pureté, [...] Elle touche les autres dans leur part sensible, en quête du coin de coeur vulnérable blotti sous la carapace. [...] Cette jeune femme droite, sensible, curieuse, profondément artiste, qui a l'élégance de la pudeur, n'en est qu'au début d'une route enchantée. »

Réservations : https://www.helloasso.com/associations/apres-dissipation-des-brumes-matinales/evenements/des-mots-

gnac-10-2023

Internet : brumesmatinales.wixsite.com/desmotsgnac et www.facebook.com/desmotsgnac

Contact : Ariane Karmazyn-Diaz, brumesmatinales@free.fr, 06 08 12 82 05 Tom Belhomme, 06 95 20 52 79