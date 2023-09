France - Terres de Jim 2023 : Marc Fesneau annonce les premiers jalons du PLOAA

Terres de Jim 2023 : Marc Fesneau annonce les premiers jalons du pacte et de la loi d’orientation et d’avenir agricoles

Sous un soleil éclatant qui a attiré près de 70 000 visiteurs, Marc Fesneau est venu à la rencontre des Jeunes Agriculteurs et du grand public. Il a pris la parole entouré d’Arnaud Gaillot et de différents intervenants pour poser le cadre d’une réforme globale très attendue pour répondre au double défi du renouvellement des générations et du changement climatique. Ces premiers jalons doivent être préservés et concrétisés avec l’ensemble des acteurs concernés.

Un an après les déclarations du Président de la République, le ministre de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire, Marc Fesneau, est venu annoncer les conclusions des ateliers qui ont eu lieu lors du premier semestre 2023.

Il a annoncé un pacte basé sur l’orientation avec une campagne de communication, sur la formation par une modernisation de l’enseignement agricole, sur la formation continue à travers un plan renforcé pour faire face aux transitions à accomplir, sur l’installation en mettant en place un guichet unique liant aussi la transmission, le salariat et la formation, piloté par l’Etat, les Régions et la profession agricole. Ces annonces se complètent de mesures pour accélérer l’innovation par des fonds supplémentaires issus du CASDAR, par un fonds de garantie pour faciliter les prêts au moment de l’installation ou, enfin, par un fonds entrepreneurs du vivant doté de 400 millions d’euros sur le foncier.

Jeunes Agriculteurs est satisfait de voir afficher les grands axes issus des travaux de son réseau en faveur du renouvellement des générations. Le temps des annonces est terminé et il était temps. Il est maintenant urgent de les concrétiser par des mesures précises. Nous attendons aussi un calendrier soutenu pour une loi qui acte les mesures sur l’installation et la transmission.

Le ministre a marqué que la transmission était un axe fort. Tant mieux, et qu’il soit entendu par le reste du Gouvernement. Nous attendons qu’un travail important soit fait avec Bercy pour débloquer les fonds nécessaires et répondre à cet enjeu avec efficacité.

Ces annonces ont marqué la fin d’un événement majeur pour nous, organisé avec détermination et créativité par JA Nord-Pas-de-Calais. Nous les félicitons chaleureusement pour leur travail et toutes les animations riches et variées qu’ils ont offertes au grand public.