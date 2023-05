France - Enfants disparus : plus de 43 000 signalements en 2022

Enfants disparus : plus de 43 000 signalements en 2022

En 2022, 43 202 disparitions de mineurs ont été signalées en France aux policiers et gendarmes selon le Ministère de l’Intérieur : un enfant signalé disparu toutes les 12 minutes. A l’occasion de la Journée Internationale des Enfants Disparus, le 116 000 Enfants Disparus, numéro d’urgence officiel coordonné et géré par la fondation Droit d’Enfance, publie son premier rapport sur les disparitions de mineurs en France.

D’année en année, le chiffre des signalements de disparitions de mineurs continue à dépasser la barre des 40 000. Parmi ceux-ci, près de 41 158 fugues dont la portée reste souvent minimisée alors qu’elles représentent pourtant un véritable espace de mise en danger pour l’enfant. S’ajoutent à ce chiffre 544 enlèvements parentaux dont 43% concernent un déplacement vers un pays étranger. Enfin, 1 140 disparitions inquiétantes ont été signalées. Ces dernières recouvrent des situations diverses mais s’apparentent le plus souvent à des fugues longues durant lesquelles le contact avec l’enfant fini par être rompu.

Pour la première fois, ce numéro d’urgence financé par la Direction Générale de la Cohésion Sociale publie un rapport sur les disparitions de mineurs en France à l’occasion du 25 mai, Journée Internationale des Enfants Disparus. Ce document dresse un état des lieux des situations de fugues, d’enlèvements parentaux et de disparitions inquiétantes ainsi que les observations des professionnels du 116 000. Un rapport qui vise à mieux comprendre ces phénomènes, les freins rencontrés par les familles dans la recherche de leurs enfants et à alerter sur les grandes tendances observées telles que le rajeunissement des fugueurs ou la hausse des situations de prostitution.

En effet, parmi les faits majeurs relevés, le 116 000 Enfants Disparus note que le nombre de fugueurs de moins de 15 ans a progressé de 3,6% à l’échelle nationale depuis 2018. Une tendance également observée au sein des dossiers nécessitant la saisie de la cellule de suivi. Parmi ces derniers, un tiers de ceux concernant des jeunes filles relevaient également de cas d’exploitation sexuelle avérés ou suspectés. Un phénomène en nette progression depuis plusieurs années, qui a motivé en partie le lancement du plan national de lutte contre la prostitution des mineurs en novembre 2021. Dans ce cadre, la fondation Droit d’Enfance, qui coordonne et gère le numéro d’urgence 116 000, a été chargée de constituer réseau national d’acteurs de la société civile mobilisés contre la prostitution des mineurs : le réseau PARE.

Ce rapport est accessible en ligne sur le nouveau site internet dont s’est doté le 116 000 Enfants Disparus. Celui-ci permet notamment aux visiteurs de partager sur les réseaux sociaux les avis de recherche de mineurs publiés par le numéro d’urgence. Afin d’assurer leur diffusion rapide, il est également possible de s’inscrire pour être informé par mail de toute nouvelle publication et des fiches conseil ont été rédigées par les experts du numéro d’urgence afin de prévenir les disparitions ou réagir efficacement lorsqu’elles adviennent.

Le 116 000 Enfants Disparus souhaite également se saisir de la date du 25 mai pour continuer à sensibiliser l’opinion à la question des disparitions de mineurs. A cette fin, un spot de sensibilisation sera diffusé sur les chaînes nationales tout au long de la semaine. Un événement caritatif en ligne organisé sur la plateforme Twitch, le Stream On for Kids, réunira également une quarantaine de streamers afin de collecter des dons en faveur du 116 000. Ces derniers seront alloués au financement d’une nouvelle campagne de diffusion pour faire connaître le numéro d’urgence. En effet, 31 897 appels ont été émis vers le 116 000 en 2022, un nombre inférieur au total des signalements qui invite à continuer de renforcer sa notoriété pour permettre à toutes les familles confrontées à une disparition d’enfant de s’en saisir.

116 000 Enfants Disparus

Le 116 000 est un numéro d’urgence disponible 24h/24 et 7j/7 et qui vient en aide aux familles dont l’enfant a disparu. Chaque personne impliquée lors d’une disparition (l’enfant, un camarade, un ami, un proche, un aidant ou un professeur) peut appeler le 116 000 et bénéficier d’un soutien psychologique, social, légal ou administratif gratuit et immédiat. Les appels sont reçus par une équipe de professionnels formés, faisant partie d’une organisation spécialisée dans la disparition d’enfants. En France, ce numéro est coordonné et géré par la fondation Droit d’Enfance.

Journée Internationale des Enfants Disparus

Cette journée est commémorée chaque 25 mai dans de nombreux pays du monde afin de prévenir les disparitions d’enfants. Elle a vocation à mobiliser autour de la cause des enfants disparus, effectuer des actions de prévention et se souvenir de celles et ceux dont on n’a pas encore retrouvé la trace. L’année 2023 marque les 20 ans de cette journée.

Droit d'Enfance

Fondation de protection de l'enfance reconnue d’utilité publique depuis 1866, elle accueille et accompagne en Île-de-France plusieurs centaines de garçons et de filles placé(e)s sous sa protection par l’Aide Sociale à l’Enfance (ASE).

Droit d’Enfance coordonne et gère également le numéro d’urgence européen 116000 Enfants Disparus qui apporte un soutien juridique, psychologique et social aux familles d’enfants disparus. Enfin, la fondation est le membre français du Service Social International (SSI), acteur international de la protection de l’enfance.

Voir le rapport