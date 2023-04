Marvejols - La police municipale sensibilise les enfants à la sécurité routière 

Cette année, à Marvejols, la police municipale délivre des attestations de première éducation à la route.

Le chef de poste intervient dans les deux écoles élémentaires de la commune auprès des classes de CE1, CM1 et CM2 depuis le mois de mars et jusqu’au mois de mai, pour sensibiliser les enfants aux risques de la route. Ce vendredi 7 avril, l’opération était destinée aux élèves de CM2 de l’école de la Coustarade.

Vivement souhaitée et encouragée par Mme le Maire, cette action permet l’acquisition progressive des règles essentielles de sécurité et du Code de la route, de favoriser le développement de capacités cognitives (anticiper, mémoriser, traiter et restituer l’information par le langage oral ou écrit, mener en parallèle plusieurs actions) et de compétences de savoir être (être respectueux des autres usagers).

Les élèves acquièrent également, au cours de ces interventions, des notions spécifiques à chaque usage de la rue et de la route, qu’il soit piéton, passager ou rouleur.

Prochainement, d’autres actions vont être mises en place dans les collèges, en partenariat avec la Gendarmerie, pour prévenir sur les méfaits des drogues et leurs usages.