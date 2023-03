Pyrénées-Orientales - Derniers jours pour profiter du ski à Porté-Puymorens !

Après les stations de Formiguères et Cambre d’Aze, la station de Porté-Puymorens fermera ses portes ce dimanche 26 mars, clôturant ainsi la première saison du groupe Trio Pyrénées. L’occasion pour ceux qui n’ont pas encore eu le temps, de venir tester le nouveau télésiège débrayable 6 places de la Mine.

Histoire de terminer la saison en beauté, le Championnat de France de ski de bosses est organisé en partenariat avec le ski club de Porté-Puymorens, et en présence de Perrine Laffont et des équipes de France féminines et masculines. Du 24 au 26 mars, quelques 60 coureurs venus des clubs de Méribel, La Clusaz, Chatel, Tignes, Megève, Mont d’Olmes et bien sûr Porté-Puymorens, seront présents.

Au programme de ces trois jours :

Vendredi 24 mars : entraînements

Samedi 25 mars : course en single

Dimanche 26 mars : course en duel. 10h30 premier run, qualifications, 13h45 finales.

Accès piéton par le village, télésiège de l’Estanyol uniquement.

C’est donc un week-end de partage et de grand spectacle qui attend les skieurs. Nul doute que l’ambiance sera au rendez-vous !

Horaires de fin de saison : 9h-15h - Tarif adulte 27€ et réduit 24,50€.