Montpellier - La CMA de l'Hérault présente au salon Ob'Art du 7 au 9 avril

Vitrine des métiers d’arts et acteur de leur rayonnement, le salon Ob’Art Montpellier a pour objectif de sensibiliser les visiteurs aux savoir-faire uniques du secteur. Soucieux d’apporter un regard novateur sur des métiers en constante évolution, Ob’Art propose ainsi de nombreuses démonstrations à découvrir tout au long du parcours, à destination du grand public et des jeunes.

Du 7 au 9 avril au Corum à Montpellier, des ateliers gratuits permettent également au public de s’initier aux gestes traditionnels ou modernes qui font ces métiers exceptionnels. Autour des pièces, un dialogue s’instaure, des échanges se créent... C’est l’occasion de constater combien les métiers d’art d’aujourd’hui se réinventent, voire peuvent inspirer les jeunes générations ou les personnes en quête de changement et de renouveau.

Cette année, la Chambre des Métiers d’Art et de l’Artisanat (CMA) de l’Hérault proposera de nombreux ateliers :

Porte-parole des artisans, la Chambre des Métiers d’Art et de l’Artisanat (CMA) de l’Hérault participe au salon avec un stand collectif présentant une belle variété de talents locaux, qui présenteront leurs savoir-faire à travers diverses démonstrations telles que le travail autour de la plume qui permet de composer des sculptures légères et aériennes, la réalisation d’un arbre en fil de fer d’aluminium ou bien encore la confection de bijoux à base de résine et de tissu. Pour mettre en valeur la facture instrumentale (restauration et création), dont Montpellier constitue un fief, un piano accueillera les visiteurs à l'entrée du salon.

Infos pratiques : salon Ob'Art Montpellier du 7 au 9 avril 2023 au Corum - Esplanade Charles de Gaule - 34000 Montpellier

https://www.salon-obart.com/