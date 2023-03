France - Sidaction 2023 - 24, 25 et 26 mars 2023 : On n'a jamais été aussi proche de jouir d'un avenir sans sida.

Sidaction 2023 - 24, 25 et 26 mars 2023 : On n’a jamais été aussi proche de jouir d’un avenir sans sida.

(Paris, lundi 6 mars 2023) Le week-end du Sidaction 2023 aura lieu les 24, 25 et 26 marsprochains. Sidaction et ses 35 médias partenaires - dont deux nouveaux, la chaîne BFM BUSINESS et la plateforme France.TV - restent engagés pour trois jours de mobilisation,d’information, de sensibilisation et de collecte auprès du grand public. Plus que jamais, nous devons poursuivre le combat.

Quarante ans après la découverte du virus du sida, on n’a jamais été aussi proche de jouir d’un avenir sans sida. L’amélioration des traitements quotidiens depuis 1996 et, plus récemment, les allégementsthérapeutiques ont donné de grands espoirs aux personnes vivant avec le VIH, aux chercheurs et aux personnels médicaux. Aujourd’hui, une personne séropositive sous traitement efficace ne transmet plus le virus.

Mais en 2021, faute d’accès précoce au dépistage ou à des traitements réguliers, ce sont malgré tout plus de 600 000 personnes qui sont décédées du sida dans le monde2.

En France, sur les 5000 personnes qui ont découvert leur séropositivité dans l’année, 29 % étaient en stade sida ou très avancé de l’infection, un chiffre qui diminue peu. Et le nombre de tests de dépistage peine encore à rattraper le retard pris en 2020, lors de la crise de la Covid-19, où l’activité avait chuté de 13 % par rapport à 2019. Le dépistage demeure pourtant crucial en matière de lutte contre le VIH,aussi bien pour assurer la santé des personnes infectées que pour contrôler l’épidémie. Il est doncnécessaire de l’encourager, encore et toujours, pour pouvoir jouir d’un avenir sans sida.

Aujourd’hui encore, le virus nous concerne tous et demeure une réalité très stigmatisante pour les personnes contaminées. En 2021, 1,5 million de personnes ont été infectées par le VIH et 38,4 millions de personnes vivaient avec le virus2, dont 5,9 millions sans le savoir. Pour toutes ces raisons, la recherche doit encore se poursuivre, vers un vaccin, vers un traitement permettant de contrôler définitivement le VIH.

Après 40 ans de combat et d’avancées, on n’a jamais été aussi proche d’un avenir sans sida.Mais pour y parvenir Il est primordial de continuer de financer la recherche et de lutter ensemble pour toutes les personnes concernées par le VIH.

Sidaction, ensemble et toujours là contre le sida !

RENDEZ-VOUS LES 24, 25 et 26 MARS PROCHAINS POUR UN WEEK-END EXCEPTIONNEL.

PARCE QU’ON N’A JAMAIS ÉTÉ AUSSI PROCHE DE JOUIR D’UN AVENIR SANS SIDA, NE RELÂCHONS PAS LES EFFORTS ET RESTONS TOUS MOBILISÉS !

FAITES UN DON À SIDACTION POUR SOUTENIR LA RECHERCHE, LES ASSOCIATIONS ET LES PERSONNES VIVANT AVEC LE VIH !

Pour soutenir Sidaction :



⋅ Par téléphone : en appelant le 110 (numéro d’appel gratuit)

. Par Internet : www.sidaction.org

⋅ Par courrier : Sidaction - 228, rue du Faubourg Saint-Martin 75010 PARIS

⋅ Par SMS : pour faire un don de 5€, envoyez le mot "DON" au 92 110 (Don prélevé sur votre facture opérateur. Disponible uniquement en France Métropolitaine pour les abonnés Bouygues Télécom, Orange, SFR, Free et EI Telecom. Coût du SMS gratuit)