Pyrénées-Orientales - La ville de Le Soler se modernise et change de logo.

La municipalité a présenté le nouveau logo de la ville aux Solériens ce vendredi 20 janvier 2023.

L’annonce a été faite lors de la traditionnelle cérémonie des vœux. Mme le Maire, Armelle REVEL-FOURCADE et son équipe ont profité de ces retrouvailles pour présenter la nouvelle identité graphique de la ville, plus en adéquation avec l’évolution de la commune et du programme de l’équipe municipale.

La signature affiche la couleur : ville digitale et durable. La municipalité affirme son intention de développer la filière numérique, déjà bien implantée dans le département avec le développement de La Cité Digitale. De plus, elle renouvelle son engagement de lutte contre le réchauffement climatique.

Madame le Maire a également expliqué le choix des couleurs : « le bleu marine symbolise la sécurité et la loyauté. Le dégradé du bleu ciel allant jusqu’au vert fait référence au retour de la nature en ville et à la Têt traversant notre territoire ».

La ville souhaite imprimer sa « marque » dans le département avec l’utilisation d’un isotype « So » signifiant « tellement » en anglais. L’objectif sera de marquer les esprits en l’utilisant dans sa stratégie de communication : So durable, So digitale, So dynamique…

Vous pouvez découvrir le logo sur le nouveau site de la commune : www.lesoler.fr