Toulouse - Trophées de la Valorisation de la Recherche

La quatrième édition des Trophées de la Valorisation de la Recherche organisée par Toulouse Tech Transfer (TTT) , s’est déroulée le jeudi 1er décembre depuis l’Auditorium Marthe Condat mis à disposition par l’Université Toulouse III Paul Sabatier. Cette nouvelle édition proposée en format hybride, à la fois en présentiel et en live streaming, a permis à un public plus large de chercheurs(euses), doctorants(tes) et partenaires de participer à ce rendez-vous désormais bien inscrit dans le calendrier de la recherche.

Patrick Cazeneuve, Président de Toulouse Tech Transfer et ses partenaires ont souhaité, à cette occasion, mettre au cœur des débats la dimension clé que joue la recherche comme fer de lance du développement durable et responsable au sein de la Société : « En fêtant en 2022 ses 10 années d’existence, Toulouse Tech Transfer est fier du chemin parcouru marqué par un soutien constant de l’Etat, une reconnaissance des collectivités Région Occitanie et Toulouse Métropole, et une confiance croissante de l’ensemble des établissements du périmètre académique toulousain. Cette légitimité acquise au fil du temps se trouve aujourd’hui renforcée par la reconduction récente des conventions avec les établissements qui projettent ce partenariat sur les 10 prochaines années.

Plus de 1000 inventions ont été analysées, plus de 300 projets ont été financés pour aboutir à plus de 150 licences de transfert et la création d’une

Palmarès des lauréats :

Grand Prix Marthe Condat : ce prix est décerné au chercheur(euse), particulièrement remarquable, identifié(e) parmi les candidats de toutes catégories confondues.

Lauréat 2022 : Nicolas Mézailles LHFA / CNRS / UT3 / Projet T-Ammo



L'équipe, dirigée par le Dr Nicolas Mézailles, cofondateur de Swan-H, a trouvé́ et breveté un moyen révolutionnaire de produire de l'ammoniac (NH3). La « méthode Mézailles » consiste à activer l'azote présent dans l'air et à le faire réagir avec l'eau. La molécule d'azote, une des plus stables connue, est activée et rendue réactive en utilisant seulement une fraction de l’énergie requise par la méthode industrielle actuelle. Depuis cette découverte initiale, le procédé fonctionne désormais avec l'électricité comme source d'énergie. Il faut savoir que l'ammoniac, est actuellement produit dans d'immenses usines, nécessitant du gaz naturel, des pressions et des températures très élevées. Ce procédé Haber-Bosch, vieux de plus de 100 ans, libère de grandes quantités de CO2. Le procédé « Mézailles », qui utilise des radicaux de bore pour faire réagir l'azote, ouvre la voie à une révolution : réduire l'empreinte CO2 de la production d'ammoniac et permettre de nouvelles applications de l'ammoniac, notamment le stockage des énergies renouvelables.

Trophée Partenariat remarquable : ce trophée récompense un chercheur(euse) qui s’est engagé(e) avec une entreprise dans un travail de recherche à long terme ou disruptif.

Lauréat 2022 : Alexandre Arnoult, LAAS CNRS / Projet Laboratoire Commun Epicentre Lab.

Le laboratoire commun Epicentre Lab. réunissant la société française RIBER, leader mondial des fabricants de systèmes d’épitaxie par jets moléculaires et le LAAS-CNRS, a pour objectif d’intégrer une série d’instruments contrôlant ce procédé en temps réel. Pour RIBER, ce partenariat lui permet de faire un bond technologique et industriel conséquent, disruptif, permettant à terme à l’épitaxie par jets moléculaires de sortir d’un strict marché de niche.

Trophée Collaboration de Recherche en Occitanie : ce trophée distingue un chercheur(euse) qui a collaboré avec une entreprise régionale pour lui permettre d’innover.

Lauréat 2022 : Frédéric Violleau, TOAST / École d’ingénieur de Purpan / LCA / INRAe / Projet Purpan-ABSOGER

Ce projet résulte d’un partenariat innovant à fort impact durable entre l’entreprise ABSOGER basée en Tarn-et-Garonne et la plateforme d’utilisation des Technologies Oxydatives pour l’Agriculture et l’Agroalimentaire de Toulouse (TOAST). Il s’agit de mettre en œuvre des technologies permettant de contrôler les conditions de stockage et de conservation des fruits et légumes. Ces technologies qui ont des applications très concrètes – prototypes de nouveaux containers et chambres de conservation – ont été testées en Occitanie par des acteurs publics et privés (LGC à Toulouse et CIRAD à Montpellier ; Sociétés Boyer et Blue Whale) et ont bénéficié d’un investissement structurant de la Région.

Trophée Impact Social/Sociétal : ce trophée prime un chercheur(euse) pour la mise en place d’opération de valorisation remarquable en matière sociale et sociétale.

Lauréats 2022 : Nadine Vigouroux, Frédéric Vella et Philippe Truillet, IRIT / CNRS / Toulouse INP / UT3 / UT2 / UT1 / Projet WebSoKeyTo

Le Projet WebSoKeyTo vise à favoriser l’inclusion sociale des personnes polyhandicapées. La plateforme de Communication alternative et augmentée (CAA) qui a été élaborée est conçue pour permettre aux thérapeutes de disposer d’un outil simple, intuitif et ergonomique prenant en compte les besoins évolutifs de ce type de patients. Ce travail est le fruit d’une étroite collaboration avec la fondation OPTEO qui accueille dans ses résidences des adultes et des enfants atteints de troubles cognitifs, de déficiences motrices et/ou mentales. WebSoKeyTo a aujourd’hui besoin, pour se déploier, d’identifier les acteurs du médico-social et de sensibiliser les éditeurs de logiciels.

Trophée Transfert de technologies : ce trophée met en lumière des résultats de recherche protégés et transférés à des entreprises qui ont permis la réalisation d’un nouveau produit, d’un nouveau service ou d’un nouveau procédé.

Lauréat 2022 : Dominique Legendre, IMFT / Toulouse INP / CNRS / Projet Canada Drop

Le nouveau dispositif KIOS, issu d’un transfert de technologies de l’Institut de Mécanique des Fluides de Toulouse vers la société Kepplair Evolution, permet de transformer tout avion gros porteur en bombardier d’eau en optimisant les modes de largage (plus précis et moins dispersif) afin de lutter contre les méga-feux en Europe.

Trophée Création d’entreprise : ce trophée vient gratifier l’investissement d’un chercheur(euse) dans une start-up pour valoriser les résultats de sa recherche.

Lauréat 2022 : Manuel Rodriguez, Laboratoire de Chimie de Coordination / CNRS / Projet Ubipièges

Ubipièges a vocation de concevoir des pièges moléculaires basés sur l’étude de l’homéostasie des protéines afin d’identifier des biomarqueurs et des cibles thérapeutiques qui permettront ensuite un meilleur diagnostic et un meilleur traitement. Le projet Ubipièges a permis de donner naissance à la Start-up B Molecular.