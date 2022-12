Hérault - Hérépian - La Saison culturelle entre conte poétique et découverte sonore

L’Hivernale, Saison culturelle de Grand Orb, poursuit son itinérance dans les communes du territoire avec, ce mercredi 14 décembre, une représentation pour les très jeunes enfants et leurs familles à la Salle polyvalente d’Hérépian.

La compagnie Alfred de la Neuche présente « La Fabrik sonore », un spectacle coloré et joyeux sur fond de recyclage.

Sous forme d’un conte poétique, les enfants découvrent la vie d’Alfred, qui depuis 25 ans remplit son jardin d’instruments fabriqués par une merveilleuse machine. Cette « reine de la récup’ » transforme tout ce qu’elle avale en objets sonores. Boîtes de conserves, bouts de bois, cartons, bouteilles en plastique, le moindre petit déchet est recyclé en instrument. Pendant vingt minutes de comptines et de chansons, les artistes déroulent l’histoire de cette incroyable fabrique sonore qui partage avec les jeunes enfants les objets d’art qu’elle a elle-même créés comme par magie.

En deuxième partie de la représentation, les tout-petits et les plus grands pourront eux-mêmes manipuler la machine pour faire le plein de découvertes sonores originales et inattendues.

Pour compléter cette représentation grand public, le matin, la Communauté de communes a invité les assistantes maternelles et les enfants dont elles ont la charge à découvrir avec le Relais Petite Enfance ce spectacle ludique et original.

Spectacle à 16h.

40 minutes (20 min de spectacle et 20 min de découverte sonore).

Enfants jusqu’à 5 ans.

Tarif unique : 5 €.

Réservation 04 67 23 78 03 ou sur place.

LEGENDE PHOTO : L’incroyable Fabrik Sonore présentée par Solika de la Cie Alfred de la Neuche