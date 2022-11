Haute-Garonne - Le réseau d'entreprises adaptées Cap Occitanie veut faire entendre sa voix dans toute la région

Avec plus de 33 M de chiffre d’affaires cumulé et 700 salariés, le réseau d’entreprises adaptées Cap Occitanie est un acteur territorial de poids. Il fera entendre sa voix aux entreprises et aux institutions du Toulousain le 24 novembre 2022 à l’occasion de la 14e édition de ses Rencontres « Entrepreneurs et Solidaires ». Cette soirée se déroulera pour la première fois dans l’Ouest de l’Occitanie où l’association est encore peu représentée.

Thierry Vayssettes, président du réseau régional d’entreprises adaptées Cap Occitanie, convie les entrepreneurs, les représentants des collectivités territoriales, les élus locaux et les associations à la soirée annuelle du réseau qui aura lieu le 24 novembre 2022 à Plaisance-du-Touch, au Mas Tolosa. Cap Occitanie présentera ses actions à l’écosystème entrepreneurial toulousain et ouvrira le débat sur les performances des entreprises adaptées et sur leurs pespectives de développement. Cap Occitanie distinguera également à cette occasion une sélection d’entreprises adhérentes.

Travailler dans un esprit de partage pour être plus fort ensemble

« CAP Occitanie a pour objectif de promouvoir l’insertion sociale et professionnelle des personnes en situation de handicap auprès des entreprises et des collectivités territoriales soumises à l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés (OETH) » rappelle Thierry Vayssettes. « Nous avons particulièrement à cœur de fédérer les structures entre elles afin de les faire travailler ensemble. »

Cap Occitanie rassemble ainsi une vingtaine d’entreprises adaptées qui emploient 700 salariés dont 600 en situation de handicap et représentent un chiffre d’affaires cumulé de plus de 33 millions d’euros. Le réseau vient de créer une filiale commerciale, Covaldi-Groupe, pour répondre de façon cohérente aux demandes de devis, proposer le ou les prestataires adéquats parmi ses adhérents, mettre en relation des entreprises du milieu ordinaire ou des grands comptes avec des entreprises adaptées locales lors de demandes de co-traitance…

Renforcer le maillage des adhérents et des clients à l’Ouest de l’Occitanie

L’association Cap Occitanie s’est développée majoritairement dans l’ancienne région Languedoc-Roussillon où elle fut créée en 2003. Ses dirigeants souhaitent donc recruter de nouveaux adhérents et créer des synergies de groupe dans toute la région Occitanie. À ce jour le réseau compte trois entreprises adaptées de l’Ouest Occitanie parmi ses 19 adhérentes : Vidéal 31 à Toulouse, Wallabi SAS et EA REbond à Albi. L’Union Nationale des Entreprises Adaptées recense de son côté 97 EA dans la région.

Cap Occitanie entend aussi mieux se faire connaître des entreprises ordinaires de l’Ouest Occitanie. « Nous sommes pour elles des fournisseurs de produits ou de prestations de service en direct, en sous-traitance ou en co-traitance » ajoute T. Vayssettes. « Nous leur proposons aussi des solutions RH pour recruter, accompagner et former leurs collaborateurs en situation de handicap. Enfin nos clients peuvent déduire du montant de leur contribution à l’OETH 30 % des coûts de main-d’œuvre issus de nos factures. »

L’entreprise adaptée, pour une société du travail plus inclusive

L’entreprise adaptée, créée en 2005, emploie au moins 80 % de salariés reconnus handicapés. Elle se distingue des autres entreprises en permettant à des personnes en situation de handicap d’accéder à l’emploi dans des conditions de travail adaptées à leurs capacités. Liée avec l’État par un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens (CPOM), elle peut bénéficier d’aides spécifiques. Les personnes handicapées qu’elle emploie sont des salariés comme les autres (Code du Travail). L’EA leur apporte une solution d’emploi de proximité et des opportunités pour se former et évoluer professionnellement dans l’entreprise elle-même ou vers d’autres employeurs. Elle propose aussi des dispositifs passerelles vers l’environnement de travail ordinaire si tel est le souhait de ses salariés. On compte près de 800 EA en France. Elles représentent 35 000 collaborateurs pour un CA de 1,5 Md d’euros. 50% ont un statut commercial.

