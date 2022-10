Pénurie d’essence : Après un week-end record, la Région Occitanie et la SNCF renouvellent l’opération « trains à 1€ » samedi et dimanche prochains

Samedi 15 et dimanche 16 octobre, les ventes de billets sur le réseau de trains régionaux liO ont atteint un niveau record. Avec plus de 86 000 billets à 1€ vendus sur l’ensemble du week-end, représentant 300 000 litres de carburant économisés, l’opération est un succès et confirme l’attente des usagers dans ce contexte de pénurie d’essence. Compte tenu de l’engouement rencontré et des difficultés d’approvisionnement en carburant qui devraient se poursuivre dans les prochains jours selon le Gouvernement, la Région a décidé de renouveler l’opération samedi 22 et dimanche 23 octobre.

« Les chiffres de ce week-end confirment l’attente des usagers dans un contexte particulièrement difficile : des ventes de billets multipliées par 4 et, au total, près de 120 000 personnes accueillies sur le réseau de trains liO. Un record !

Cela a permis à nos concitoyens d’économiser du carburant pour la semaine, notamment pour rejoindre leur lieu de travail. Et l’intérêt environnemental est évident.

Face à cet engouement, et sachant que les difficultés pour trouver du carburant devraient perdurer au moins une semaine, j’ai décidé de renouveler l’opération pour le week-end prochain. Nous le voyons, nos concitoyens jouent le jeu des transports en commun lorsque les tarifs sont bas. Ce constat, s’il répond aujourd’hui à une situation exceptionnelle, doit inviter le Gouvernement à réinterroger très sérieusement la question de la tarification des transports publics, comme on le fait en Occitanie » a notamment déclaré la présidente de Région, Carole Delga.

« SNCF Voyageurs est heureuse d’accompagner la Région pour permettre aux habitants d’Occitanie d’économiser du carburant et d’améliorer leur pouvoir d’achat. Comme pour le week-end dernier où près de 120 000 personnes ont voyagé en liO Train, nous sommes mobilisés pour apporter des solutions de déplacement dans ce contexte particulier. Avec le succès de cette offre volontariste portée par la Région Occitanie, je vous invite chacune et chacun à anticiper l’achat de vos billets pour voyager dans les meilleures conditions le week-end prochain. Nous partageons la conviction avec la Région qu’une mobilité verte passe par le train. L’Occitanie pratique pour cela avec liO Train les offres tarifaires les moins chères de France. SNCF Voyageurs est au service de la concrétisation des projets de l'Occitanie pour que toujours plus d’habitants se déplacent en liO Train » souligne Philippe Bru, directeur régional SNCF Voyageurs Occitanie.