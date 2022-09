Europe - L'UNESCO finance 7 projets en faveur des artistes ukrainiens

L’UNESCO finance 7 projets en faveur des artistes ukrainiens

Paris, le 20 septembre 2022 – L’UNESCO et l’ONG ukrainienne Musée d’Art Contemporain (MOCA) s’unissent pour soutenir sept projets visant à encourager la continuité de la création artistique et de l’accès à la vie culturelle en Ukraine.

Sélectionnés par MOCA, ces projets bénéficieront d’un financement total de 100 000 dollars, issus du Fonds d’urgence pour le patrimoine de l’UNESCO. Ces projets, qui couvrent l’animation, la création d’espaces culturels ouverts, l’installation audiovisuelle et les expositions, visent à reconnecter les artistes avec leur public pendant la guerre. Dix projets supplémentaires sont actuellement à l’étude pour un financement dans un avenir proche.

« Soutenir les artistes et les professionnels de la culture aujourd’hui, c’est soutenir les sociétés de demain. La culture est un bien public essentiel pour la société, et l’accès à la vie culturelle est un droit humain fondamental et universel. C’est pourquoi nous devons soutenir les artistes et reconnaître leur rôle essentiel dans nos vies, en temps de paix comme en temps de guerre », déclare Ernesto Ottone R., Sous-directeur général de l’UNESCO pour la Culture.

Le 11 août dernier, MOCA a lancé un appel à projets en ligne intitulé (re)connection UA : 93 candidatures ont été reçues. Selon Ilya Zabolotnyi, responsable du projet (re)connection UA : « La quantité de projets exceptionnels et dotés d’un impact social a dépassé nos attentes. Elle a révélé l’ampleur du soutien nécessaire au développement durable de la vie culturelle en Ukraine ». « Les besoins financiers, institutionnels et de conseil des équipes créatives ukrainiennes en temps de guerre sont colossaux », ajoute Olga Balashova, directrice de l’ONG MOCA.

« Le soutien de l’UNESCO aux institutions culturelles ukrainiennes est vital pour la préservation de l’expression artistique, base de la cohésion sociale, de la résilience des communautés et de notre objectif commun – la lutte pour la liberté et les valeurs démocratiques », souligne Halyna Hryhorenko, Vice-ministre de la Culture et de la Politique d'information de l'Ukraine.

Ces 7 projets, qui seront mis en œuvre jusqu’à la fin de l’année s’inscrivent dans des efforts plus vastes de l’UNESCO en faveur du secteur de la culture en Ukraine.

L’Organisation des Nations Unies a déployé de nombreuses mesures d’urgence depuis le 24 février 2022, date du début de l’offensive russe contre l’Ukraine, et continue d’identifier les besoins sur le terrain pour soutenir autant que possible le secteurs culturel et éducatif ainsi que la liberté de la presse, conformément à son mandat.

