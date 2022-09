Montpellier - FDI devient partenaire naming du salon de l'aéroport de Montpellier

A compter de ce jeudi 1er septembre, et pour les trois prochaines années, le salon affaires de l’aéroport de Montpellier-Méditerranée devient « Salon by FDI ».

Implanté à Montpellier depuis 1913, FDI est un acteur majeur de l’immobilier avec un ancrage territorial fort en Occitanie et sur l'arc Méditerranéen qui emploie aujourd’hui 210 personnes pour un chiffre d’affaires qui s’est élevé en 2021 à 104M€.

Une convention a été signée ce jour par les dirigeants des deux entreprises, laquelle associe toute référence au lounge de l’aéroport (notamment en termes de communication et de signalétique) au groupe coopératif. Un partenariat de naming qui suppose aussi un partage de valeurs.

« Dans le monde aéronautique français et européen, le salon « business » de l’aéroport de Montpellier a su trouver sa place, se félicite Emmanuel Brehmer, Président du directoire de l’aéroport. Créé en septembre 2016, ce salon bénéficie invariablement des excellentes appréciations de ses clients. Les enquêtes de satisfaction réalisées par les compagnies le placent en effet parmi les salons d’aéroports les plus qualitatifs. D’ailleurs, cette performance a été l’un des critères retenus par les passagers pour nous désigner la semaine dernière comme le meilleur aéroport français notamment pour son accueil et sa propreté. Un perfectionnisme, une exigence que nous retrouvons parmi les objectifs de FDI, société avec laquelle nous partageons de nombreuses valeurs, ».

Situé à proximité immédiate des portes d’embarquement 16 et 17 dédiées aux vols vers Paris, du contrôle passeports et d’une terrasse fumeurs, ce salon a été conçu à la fois pour le travail et la détente.

Sur une surface de 150 m², ce lieu multi-compagnies dispose de 2 espaces lounge dédiés à la relaxation, d'une zone de restauration et de deux espaces pour travailler de façon individualisée ou connectée.

Parmi les prestations et services proposés aux clients du salon, figurent le wifi haut débit illimité, la TV et sa chaîne d’information continue, la presse locale et nationale, des boissons chaudes et froides, une restauration froide et bien sûr un accès PHMR.

« Acteur majeur de l’immobilier régional, le groupe FDI est heureux d’avoir la possibilité de signer aujourd’hui ce nouveau partenariat avec l’aéroport de Montpellier-Méditerranée qui s’inscrit pleinement dans notre vision, explique Mathieu Massot, Directeur général du groupe FDI. Point de passage incontournable vers l’arc méditerranéen, il nous paraissait naturel, à travers le naming de ce salon, d’offrir aux passagers en attente de leur vol une toute nouvelle expérience avec ce « Salon by FDI ».

Nous sommes et avons toujours été créateurs de lieux de vie où le bien-être y occupe une place prépondérante.

Vous l’aurez compris, ce salon est l’opportunité pour nous de faire patienter les passagers dans les meilleures conditions qui soient ».

L’excellente appréciation du salon par ses usagers provient du dialogue permanent que l’aéroport de Montpellier-Méditerranée -gestionnaire direct de cet espace-a su nouer avec eux.

Cette recherche incessante d’amélioration vient d’ailleurs de conduire à une simplification des modalités d’accès. Sa grille tarifaire a été revue et enrichie de façon à offrir un éventail de « produits » apte à répondre à la diversité des usages (*). A noter que l’achat préalable de l’entrée au salon donne droit au service coupe-file Premium (soit un accès prioritaire au poste inspection-filtrage). Dans tous les cas et quelle que soit la finalité du voyage, cette prestation offre un confort supplémentaire très appréciable. Mesdames et messieurs les passagers, bienvenue au « Salon by FDI »