Occitanie - Le retour de Carole Delga sur la rentrée scolaire 2022-2023 !

Carole Delga : « Transports, alimentation, équipements éducatifs…Cette année encore, la rentrée la moins chère de France est en Occitanie »

À l’occasion de la rentrée scolaire, Carole Delga s’est rendue ce matin au lycée toulousain Henri de Toulouse-Lautrec. Elle y a présenté aux côtés de lycéens le tout nouveau dispositif régional d’orientation : les « Maisons de l’Orientation Mobiles ». La présidente de Région est également revenue sur les nouvelles aides portées par la Région à destination des lycéens et lycéennes d’Occitanie en matière de pouvoir d’achat et d’orientation, ainsi que sur les travaux d’adaptation aux changements climatiques menés dans les lycées.

« Orientation, pouvoir de vivre et lutte contre le changement climatique : trois défis que nous relevons de nouveau à l’occasion de cette rentrée pour accompagner nos lycéens dans la construction d’un avenir durable » a déclaré Carole Delga.

« Je veux que tous les jeunes d’Occitanie puissent bénéficier d’un service public d’orientation sur mesure et proche de chez eux, avec des professionnels sur le terrain pour les conseiller et les accompagner dans leur parcours. C’est tout le sens des Maisons de l’Orientation Mobiles que nous lançons à la rentrée et qui sillonneront les territoires à la rencontre des élèves, dès la troisième, et de leur famille.

Nous faisons également en sorte de garantir l’égalité des chances en proposant à nos 230 000 lycéens la rentrée la moins chère de France, pour que l’argent ne soit pas un frein à l’éducation. Grâce à la Carte Jeune, c’est 500 € d’économies pour les familles C’est aussi

la gratuité des transports scolaires, et des prix qui n’augmentent pas dans les cantines scolaires malgré l’inflation. », a déclaré Carole Delga à cette occasion.

« Dans le même temps nous œuvrons à la baisse des consommations d’énergie de nos lycées et au développement des énergies renouvelables à travers une démarche fondée sur la sobriété. Je souhaite remettre la nature au cœur de nos établissements avec des opérations de renaturation, de désimperméabilisation et végétalisation ainsi que la plantation d’arbres, en plus des 600 000 déjà plantés depuis 2019 ».