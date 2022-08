Sète - Des ambassadeurs civiques déployés pendant l'été à Sète

Après les ambassadeurs sanitaires durant deux années d’épidémie de Covid-19, de nouveaux ambassadeurs d’été ont fait leur apparition dans la ville.

Depuis début juillet, de jeunes Sétois, en service civique, ont en effet pour mission d’arpenter la ville afin d’effectuer un grand nombre de missions de prévention auprès de la population, qui se voit multipliée par deux durant la saison estivale.

Ces six ambassadeurs ont plusieurs cordes à leurs arcs, entre social, santé et pédagogie : distribution de bouchons d’oreilles lors des concerts et festivals mais surtout prévention sur la plage. Un stand est visible quotidiennement, entre 16 h et 20 h, sur la place Roger-Thérond, où les estivants sont nombreux et où les ambassadeurs peuvent les rencontrer. Parmi leur mission, la distribution de petits cendriers de poche estampillés « C’est ta mer », produits par la Ville et qui permettent de diminuer la pollution que causent les nombreux mégots de cigarettes enfouis sous le sable.

A noter aussi qu’en fin de journée, les ambassadeurs vont à la rencontre de la jeunesse sur la plage (estivants et locaux) pour prévenir également sur les risques liés à la consommation d’alcool et autres produits, dans le cadre d’un dispositif nommé « dose ta soirée ».