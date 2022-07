Hérault - Les rencontres de territoire de Christian Bilhac : Margon

C’est à Margon que les rencontres de territoire de Christian Bilhac, sénateur de l’Hérault, s’arrêtent le temps de la saison estivale pour reprendre au mois de septembre.

Dans la salle du conseil, aux côtés de Jacques Libretti, Maire de la commune, Lydie Couderc, Maire de Fouzilhon, Jean-Michel Ulmer, Maire de Vailhan, Jean Blanquefort, Maire de Roujan, Francis Castan, Maire de Montesquieu, Michel Salles, Maire de Roquessels, Joël Ries, 1er adjoint de Margon, Chantal Lopez, adjointe de Gabian, Christophe Serin, adjoint de Roquessels.

On assiste à une participation très intense des élus face aux difficultés qu’ils rencontrent dans leur fonction de maire et dans leur pouvoir réduit à peu de choses sauf à endosser les responsabilités. Nous sommes loin de l’autonomie des collectivités tant attendue par les élus locaux en attente d’une véritable décentralisation.

C’est avec la personnalité « tonnerre grondant » du maire de Margon, que les problèmes ont été posés sans filtre sur la table des échanges.

De l’urbanisme à l’écologie aux marchés publics, rien n’a été laissé au hasard avec des maires inquiets des aberrations de la haute administration qui ne connait rien au terrain et qui impulse des mesures qui n’ont aucune logique et qui relèvent plus du dogme que du bon sens. Nombreuses sont les interventions dans ce sens qui démunissent les élus locaux devant les administrés. Notamment, les crédits de la DETR, normalement réservée aux communes rurales, sont dévoyés au bénéfice de communes plus riches ou bien répartis de manière incertaine, privant les villages ruraux des besoins vitaux pour assurer leur développement.

Sur la fiscalité le sénateur n’est pas optimiste, l’État est en faillite, la sécurité sociale pareil, seules les collectivités qui sont astreintes à un budget en équilibre sont à même de régler la dette. Ce sont les messages subliminaux mais concrets du gouvernement qui, après de longues années de disette imposées aux collectivités, va s’offrir la bonne gestion de ces dernières.

La rencontre s’est terminée sous des horizons plus cléments au restaurant de la ville pour poursuivre le deuxième temps de la réunion. À cette occasion, le sénateur a offert la médaille du Sénat à Jacques Libretti pour ses 27 ans de mandat de maire.