Valras-Plage - Cet été… tous à l'eau à Valras-Plage ! 

La Ville de Valras-Plage a mis en place un nouveau service d’accompagnement à la baignade pour les personnes à mobilité réduite.

Depuis le début du mois de juillet, et durant toute la période estivale, un saisonnier est en poste pour manœuvrer les 3 tiralos de la plage centrale et y installer ses passagers qui pourront profiter, comme tout à chacun, d’un bain de mer rafraîchissant.

Tracté par une tierce personne, ce qui permet de l'alléger dans ses déplacements sur un sol meuble, le tiralo, cet engin tout terrain amphibie à 3 roues, comporte des accoudoirs flotteurs pour donner tous les plaisirs de la mer à son occupant confortablement installé.

Situés près du poste de secours central, les tiralos sont mis gratuitement et sans aucune caution à la disposition des personnes handicapées ou à mobilité réduite qui le souhaitent aux horaires de surveillance des plages.

Aménagement qui va de pair, un revêtement amovible antidérapant a été posé sur le sable et assure sécurité et confort. De plus, à proximité du poste de secours central, des places de parking sont réservées aux personnes présentant un handicap.

Ce service d’aide à la baignade est proposé du lundi au vendredi de 11h10 à 13h et de 14h30 à 18h15, et le dimanche 11h10 à 12h30 et de 15h à 18h15.

Proposé aux mois de juillet et août, il se fait actuellement sans inscription.