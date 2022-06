Lourdes - Les aventures de Sanches et Constance : Visites guidées spéciales famille !

Château fort - Musée pyrénéen



Les aventures de Sanches et Constance, apprentis chevaliers : Visites guidées spéciales famille





Tous les mercredis en juillet et août, à 14 h 30, le Château fort - Musée pyrénéen vous propose une visite guidée ludique à faire en famille.



Suivez Sanche et Constance, nos apprentis chevaliers, dans leurs aventures.



Avec votre guide, résolvez les énigmes et relevez les défis lancés par nos futurs chevaliers, tout en arpentant le Château fort.



Une visite inoubliable pour petits et grands !