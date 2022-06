Le City Pass est la carte indispensable pour découvrir une destination à prix réduit et en toute liberté.

Anciennement il s’appelait le « city pass », lancé en 2005, il permettait de faire, gratuitement ou avec une réduction, un panel d’activités.

Le city pass a évolué, a changé de nom devant la City Card de Montpellier et depuis mi-2021 son offre s’est réellement enrichie.

En formule 24h, 48h ou 72h ce passeport permet de découvrir Montpellier.

Les avantages :

- Transports en commun de la Métropole de Montpellier

- Visites guidées de l’Office de Tourisme

Une visite gratuite au choix parmi les visites identifiées avec la remise City Card

- Audioguide (caution de 70 €)



Les Nouveautés Gratuités des principaux musées, en partenariat avec la Métropole

- Musée Fabre de Montpellier Méditerranée Métropole dont Hôtel Sabatier d’Espeyran : collections permanentes, expositions temporaires et visites guidées individuelles.

- MO.CO. Montpellier Contemporain

- Musée d'Art Brut / Montpellier



- Centre Commercial Odysseum (Carte cadeau 10 € pour 2 City Card achetées (dans la limite des stocks disponibles), valable dans les restaurants et commerces partenaires, à retirer à l’accueil du centre commercial. Pour chaque city card supplémentaire, 5€ de plus ajoutés sur la carte. Pour l’achat d’une seul City Card : goodies ODYSSEUM, en fonction des stocks disponibles

- et aussi les Jardins du château de Flaugergues.



Ainsi que de nombreuses réductions chez nos partenaires



https://www.montpellier-tourisme.fr/Preparer-Reserver/Decouvertes/Experiences-a-vivre/Une-journee-de-decouvertes-avec-la-City-Card

C’est jusqu'à 60% d'économies réalisées en moyenne sur la base d'une City Card 24h !

Tarifs des city card : 24h – 15 € par adulte et 7.5 € pour les enfants de 3 à 18 ans

48h – 22 € par adulte et 11 € pour les enfants de 3 à 18 ans

72h – 28 € par adulte et 14 € pour les enfants de 3 à 18 ans

3 formules au choix selon vos envies ! alors si l’espace d’une journée ou plus vous profitiez des nombreuses idées découvertes de la city card ?