Sète - Championnat de France de natation artistique : un enchantement dans le bassin Laurent-Vidal

Les championnats de France d’été de natation artistique N1 et Élite qui se sont déroulés du 23 au 29 mai au centre balnéaire Raoul-Fonquerne, bassin Laurent-Vidal, en partenariat avec la ville de Sète et Sète Agglopôle Méditerranée, ont connu leur point d’orgue samedi soir.

C’est après une première remise de prix en présence de Guillaume Perea, président de Sète Natation qui a organisé de main de maître cette belle manifestation, de Hervé Marquès, adjoint aux sports et de Sylvain Dominguez, conseiller municipal en charge des actions sport/ santé, qu’ont eu lieu deux moments mémorables.

Le premier a été le défilé de l’ensemble des équipes des régions participantes. Ordre alphabétique oblige, le cortège Auvergne-Rhône-Alpes a ouvert le bal. Celui d’Occitanie est apparu quelques minutes après avec pas moins de quatre clubs engagés, dont celui de Sète.

Les nageuses et nageurs, tout sourire, ont fait le tour du bassin dans une atmosphère des grands soirs sous des applaudissements enthousiastes avant que ne soit lancée une ola générale, puis entonnée en cœur La Marseillaise qui a fait vibrer cette belle et ambitieuse extension du centre balnéaire achevée en 2020. Le deuxième événement tant attendu de la soirée a été la finale High Light Élite. Il s’agissait de chorégraphies aquatiques en musique absolument féeriques. Les compétitions en duo ou solo, tout comme ces ballets de clôture ont montré la richesse de ce sport à la fois athlétiquement ardu et d’une incroyable beauté.

La dernière journée, dimanche 29 mai, s’est achevée avec la cérémonie protocolaire des équipes libres Élites. La ville de Sète a encore fait honneur à son label ”Vivez Bougez” en hébergeant ces championnats de très haut niveau qui laisseront des souvenirs inoubliables aux jeunes sportifs qui les ont animés. Sète Natation a brillé avec une 3e place par équipe en N1 et une médaille d’or pour le duo composé de Callia et Charline.

Une totale réussite de bonne augure pour l’île singulière qui, ne l’oublions pas, servira de base arrière de natation aux Jeux olympiques 2024 !