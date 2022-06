Sète - L'art prend le large : un rendez-vous artistique apprécié des Sétois

L’art prend le large est un rendez-vous annuel que les Sétois et sétoise apprécient depuis sa création en juin 2013.

Ce vendredi 27 et samedi 28 mai, sur le long du quai de la Daurade, dans le quartier de la Plagette, les premiers touristes de la saison et les locaux ont pu profiter d’un festival faisant la part belle à l’art local, aux œuvres originales et qui sonnent toujours comme un clin d’œil à l’art sétois.

François Commeinhes, en visite sur place et accompagné de l’équipe municipale, a tenu à féliciter l’association de quartier de la Plagette qui ‘ rend une nouvelle fois un hommage de qualité à l’art de vivre à la Sétoise’.

Car en effet, ce festival prend de l’ampleur depuis neuf ans maintenant. Initié par les habitants du quartier, l’événement fourmille d’œuvres en tout genre : sculptures, peintures, photographies, objets. Au-delà de sa dimension artistique, le festival se veut rassembleur. En effet, l’art investit le quartier de la Plagette, et petits et grands sont donc conviés à se rassembler et échanger. Cette année, un hommage était rendu à Joël Bast, artiste disparu récemment, et dont les personnages de papier mâché haut en couleur et plus vrais que nature, sont inscrits dans la mémoire des Sétois.