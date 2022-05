Montpellier - FISE Montpellier : bilan d'une édition anniversaire exceptionnelle !

FISE MONTPELLIER DU 25 AU 29 MAI 2022



608 000 ENTRÉES SUR 5 JOURS - RETOUR SUR LES MOMENTS FORTS DE CE 25E ANNIVERSAIRE.

Dimanche 29 mai : dernier jour pour le FISE à Montpellier. Et tout le monde voudrait faire durer encore un peu le plaisir...



Ce FISE 2022 fut définitivement un excellent cru, avec la saveur toute particulière d’une édition anniversaire qui se déroule après 2 ans sans rendez-vous physique.



Excellent cru grâce aux conditions météo, particulièrement favorables cette année, avec un soleil qui n’a pas quitté la scène des 5 jours. Mais aussi grâce aux performances sportives offertes par près de 2000 athlètes internationaux réunis à Montpellier et à l’ambiance qui, cette année plus que jamais, a soulevé les foules.

Et les chiffres confirment ce succès massif…

L’édition 2022 affiche un visitorat exceptionnel de 608 000 entrées avec un pic de fréquentation sur la journée fériée du jeudi (160 000 personnes).

Montpellier se positionne ainsi définitivement comme la capitale internationale des sports urbains et le FISE, quant à lui, conserve le 3e rang des évènements sportifs Français les plus fréquentés après le Tour de France et le Vendée Globe.



Difficile de résumer ces 5 journées en quelques lignes. Si nous ne devions retenir que les moments les plus forts parmi les innombrables performances qui se sont enchainées pendant ce Festival,