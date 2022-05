La Grande-Motte - 25 mai 2022 : 6ème salon de la Police Municipale à La Grande Motte

Après deux ans d’interruption en raison de la crise sanitaire, ce salon professionnel s’annonce déjà comme un véritable succès avec plus de de 1 000 inscrits (policiers municipaux, gardes champêtres, agents de surveillance de la voie publique, parlementaires, maires et élus locaux, forces de sécurité et l’Etat) venant de toute la France puisque 35 départements et 187 collectivités et établissements publics seront représentés.

75 stands présentent toute la journée leurs produits à destination des professionnels de la sécurité publique : véhicules, armements, équipements, radars, radios, logiciels métiers, barrières anti attentats, uniformes, drone, armement, simulation de tir …. au Pasino de Jeux. Ce salon est le plus grand salon organisé en France dans ce domaine.

En parallèle, une conférence est organisée à 9h00 au Palais des congrès Jean Balladur, par le Centre National de la Fonction Publique Territoriale, sous forme de table ronde sur le thème « Un point d’étape … un an après la publication de la Loi de sécurité globale, préservant les libertés ».

Le Député de Seine et Marine Jean-Michel FAUVERGUE, co-rapporteuse du rapport parlementaire « D’un continuum de sécurité vers une sécurité globale » et de la proposition de la Loi de sécurité globale, préservant les libertés ». avec des élus locaux (Sébastien COTE, Maire-Adjoint de Montpellier, et Rémy BOUYALA, Maire de Lézignan La Cèbe), de et des policiers municipaux (Clara SELLEZ, Directrice de police municipale à Lyon, et Jean-Michel WEISS, membre de la commission consultative des polices municipales, et responsable de la police municipale de La Grande Motte).