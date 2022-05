Sète - Le nomadisme, thème du Festival Nord Sud !

Du mercredi 15 au samedi 18 juin 2022, les jardins de la médiathèque François-Mitterrand à Sète (34) s’ouvriront, sur le thème du nomadisme, à la 3e édition du Festival Nord Sud organisé par l’association Les Amis de l’Afrique !

En parallèle, une œuvre participative sera menée à la galerie d’art Le Réservoir par l’artiste Natimo avec une classe du collège Paul-Valéry.

Le Réservoir accueillera également, du 15 au 26 juin, une exposition collective réunissant de nombreux artistes contemporains.

À la médiathèque

Des jeux africains en bois, des ateliers créatifs gratuits : peinture, danse, musique seront proposés aux enfants à partir de 14 heures dès le mercredi 15 juin (inscriptions au 04 67 46 05 06).

Les adultes ne seront pas oubliés, à partir de 14 heures les jeudi et vendredi et de 10 h 30 le samedi, ils pourront goûter à la gastronomie de pays d’Afrique et en découvrir l’artisanat dans le patio de la médiathèque.

Du jeudi au samedi, le festival sera ponctué de rencontres autour du nomadisme. Y seront notamment évoqués l’élevage en Mauritanie ; l’histoire et la culture gitane, les Roms avec, entre autres, la présence du médiateur gitan Tano El Gitano, de la conteuse rom Nouka Maximoff, du sociologue Rémi Lemaître. SOS Méditerranée interviendra également.

Il y aura du théâtre avec Bernard Colin, Violaine Vérité, la troupe El Moudja, des films, des photos, des contes…

Du jeudi au samedi, les soirées seront dévolues à la musique. Le Duo Alyane, Saf Feh, Emmanuel Pi Djob, Luis Ruiz, Nicolas Grosso et Pierre Ayral, Tano El Gitano. Le groupe sénégalais Dolima avec Makou Seck clôtura le festival le samedi 18 juin à partir de 21 h 30.

Le programme détaillé est à retrouver sur www.laa-associations-sete.com et sur la page Facebook laafestivalnordsud (entrée libre).

À propos de l’association Les Amis de l’Afrique ! (L.A.A. !)

L'association Les Amis de l'Afrique ! porte un projet culturel et artistique depuis 2016 pour créer un lien entre Sète (l'Occitanie) et l'Afrique (Mauritanie et plusieurs pays du continent).

​

L'action de l'association se traduit par un Festival pluridisciplinaire tous les deux ans qui part du local pour atteindre l'international.

​

L'objectif de nos démarches sociales et culturelles est de contribuer à un meilleur vivre-ensemble à travers de manifestations concrètes : la culture comme liant social pour aller vers l'ouverture et l'échange entre nos pays et différences, à l'image d'un partenariat souhaité entre deux lycées, d'ici et de là-bas (Atar).

Tout au long de l'année, l'association œuvre à ce rapprochement entre cultures et générations.

Le Festival est le résultat de la mobilisation effective de créateurs et acteurs de la culture du département et de la région, ainsi que de nombreux bénévoles et adhérents, qui se traduit par des conférences, expositions, projections et ateliers créatifs.