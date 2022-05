Occitanie - Interbio Occitanie, relai régional du Printemps Bio en Occitanie

Lors du Printemps, campagne nationale qui se déroulera du 22 mai au 20 juin, Interbio Occitanie relaiera tous les événements et animations organisés sur l’Occitanie sur son site Internet et ses réseaux sociaux.

Le Printemps BIO, temps fort de la Bio organisé par l’Agence Bio, est un événement national qui a pour objetcif de mobiliser tous les acteurs de la bio afin d’informer et sensibiliser tous les publics à l’agriculture biologique. Des centaines d’animations sont organisées dans toute la France : fermes ouvertes, animations ou mises en avant des produits bio sur les lieux de vente, actions de sensibilisation en milieu scolaire, péri-scolaire ou universitaire, repas bio en restauration collective et commerciale, ateliers jardinage, cuisine bio, des dégustations, ateliers jardinage, cuisine bio, des dégustations, conférences et expositions, animations destinées à un public professionnel (visites techniques, conférences...).

C’est ainsi qu’Interbio Occitanie diffusera, via son site Internet et ses réseaux sociaux, les différents événements organisés et coordonnés par les réseaux de nos membres Bio Occitanie et la Chambre régionale d’agriculture d’Occitanie

Le dernier week-end du Printemps BIO 2022, soit les 17, 18 et 19 juin, aura lieu la 2e édition des Journées Nationales de l’Agriculture ! Pour retrouver les événements Bio en Occitanie, il suffit de cliquer sur le lien suivant et de sélectionner le label Agriculture Biologique.

L’Occitanie, 1ère Bio de France et 3ème région Bio Européenne

-> 12 000 fermes bio et en conversion

-> 18 % des exploitations d’Occitanie sont en Bio

-> 22 % des exploitations bio françaises

-> 556 600 ha certifiés bio ou conversion

-> 18 % de la SAU de la région

-> 3 060 opérateurs aval

(Source : Agence Bio / OC – ORAB Occitanie/ Données 2020)