Narbonne - Les sentiers Gourmands sont de retour en Clape Vigneronne !

Les Sentiers Gourmands en Clape vigneronne reviennent pour une nouvelle édition plus gastronomique que jamais, le dimanche 22 mai, au départ du Château Moyau à Fleury-d’Aude. Un événement attendu, après deux ans de pause, qui figure parmi les temps forts de l’agenda oenotouristiques du Languedoc. Le parcours de 8 kilomètres, à faible dénivelé entre mer et vignes, est accessible à toute la famille et ponctué d’étapes gourmandes. Près de 30 vignerons de l’AOC La Clape sont présents pour faire déguster leurs vins sur le terroir qui les forge, en parfait accord avec les assiettes concoctées par le chef Marc Schwall du Petit Lac à Narbonne. Pour s’inscrire à l’événement, rendez-vous sur le site internet de l'AOC La clape.

www.la-clape.com