Montpellier - Élection de miss Montpellier le 18 juin 2022 au polygone !

À l'occasion de l'élection de miss Montpellier qui aura lieu le 18 juin à partir de 17h au centre commercial du polygone.

La délégation régionale du comité Miss Languedoc-Roussillon pour Miss France et avec le soutien de l'association Les Képis Pescalunes, qui oeuvrent notamment sur le plan national aux profits des orphelins de la Gendarmerie Nationale et dont le comité miss Languedoc-Roussillon est partenaire depuis plusieurs années : nous avons décidé de nous mobiliser lors de cette élection en ouvrant une cagnotte en ligne ( nous vous ferons parvenir le nom de la cagnotte prochainement) au profit de ces enfants en souffrance, qui sont les premières victimes du conflit qui frappe l'Ukraine depuis plusieurs mois. Nombre d'entre eux se retrouvent orphelins et abandonnés, notamment, dans les familles des militaires.

À cette occasion, nous avons l'honneur de recevoir, Yelizaveta Yastremskaya Miss Ukraine 2020, qui a concouru aux côtés d'Amandine Petit miss France 2021 à l'élection de miss Univers 2020. Yelizaveta Yastremskaya, qui depuis plusieurs semaines est particulièrement active pour leur venir en aide. Elle jouera donc un rôle important entre l'association française et ukrainienne, Tvoya Opora, pour recevoir les dons que nous remettrons le jour de Miss Montpellier.

Afin d'apporter leur soutien aux orphelins de la Garde Nationale Ukrainienne, le comité miss Languedoc-Roussillon et l'association Les Képis Pescalunes ont décidé d'unir leurs efforts pour cette opération. Plusieurs moyens d'actions seront mis en oeuvre pour permettre la réussite de cette collecte solidaire.

Sera également présente aux côtés de miss Ukraine 2020, Diane Leyre Miss France 2022, qui a été élue en décembre dernier à Caen devant 7,3 millions de téléspectateurs.