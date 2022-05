Hérault - Frais de mandat : Le peuple exige la transparence des députés sortants !

A la suite des diverses affaires concernant les utilisations de l’argent public pour des frais personnels, il est du devoir des députés sortants de La République En Marche de faire preuve de transparence et de faire la lumière sur leurs comptes ainsi que sur le patrimoine personnel qu’ils ont acquis durant l’exercice de leur mandat. Nous appelons ainsi à un renforcement et une clarification des règles de la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique, qui sont encore trop contournées par les élus.



En juin prochain, le peuple aura la possibilité de voter pour des députés qui ne dissimuleront pas la façon dont ils utilisent l’argent public. En effet, en tant que Délégué du Rassemblement National de l’Hérault, je prends l’engagement d’œuvrer pour que chacun des candidats RN élu publie chaque année un état de ses comptes, notamment concernant les frais de représentation de frais de mandats.



Le retour de la confiance des Français dans leurs représentants passe avant tout par la probité publique et la transparence.