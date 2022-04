Montpellier - Hérault, Bâtiment et Emploi, ce 29 avril : comment bétonner l'emploi dans la filière ?

Hérault, Bâtiment et Emploi, ce 29 avril : comment bétonner l'emploi dans la filière ?

Le constat :

1- 59 % des projets de recrutement, dans le Bâtiment, sont jugés difficiles par les entreprises en 2021 (contre 43% pour l’ensemble des secteurs).

2- le secteur du Bâtiment est un secteur dynamique avec 35722 offres d’emploi confiées par les entreprises du secteur à Pôle emploi en Occitanie. 53% sur l’Hérault et la Haute-Garonne.

Source : https://www.observatoire-emploi-occitanie.fr/pdfs/voir_pdf.php?md=1&nom_fichier=CD4_202112_R

L’action :

Face aux difficultés rencontrées par les entreprises du Bâtiment dans leur recrutement, Pôle emploi, la FFB et la CAPEB souhaitent sur l’Hérault :

poursuivre leur coordination pour accompagner les entreprises et répondre aux besoins de main d’œuvre du secteur dans le département de l’Hérault.

accélérer/optimiser le recrutement des demandeurs d’emploi inscrits dans le secteur du bâtiment.

agir ensemble pour répondre aux difficultés de recrutements dans le secteur du bâtiment.

Exemples d’actions :

Agir en faveur de l’alternance :

une rencontre par mois entre les demandeurs d’emploi et les organismes CFA BTP, GEIQ BTP, Compagnon du devoir et IFTP

10 mai : pôle emploi Montpellier Castelnau ; 14 juin : pôle emploi Montpellier Mas de grille ; 12 juillet : pôle emploi Montpellier Méditerranée



Promouvoir les métiers du bâtiment :

action égalité Homme/ femme (témoignage d’une femme électricienne auprès d’un public féminin en recherche de projet) ; Visite de chantiers (les coulisses du bâtiment) ; Escapes games



Organiser des sessions de recrutement : job dating, after work et mobiliser les jeunes et les demandeurs d’emploi de longues durée



Informer et accompagner sur la création d’entreprise : action vers DE en création CREARTBAT

Rendez-vous :

vendredi 29 avril à 14H00 à Montpellier

au pôle emploi Montpellier Mas de Grille (proche siège Midi-Libre)

rue Théophraste Renaudot - 4 allée Jules Ellul - ZAC Mas de Grille - Saint Jean de Védas

sur Google Maps : https://goo.gl/maps/X1rru7A6Kqzecpag6

pour la signature d’une convention Pôle emploi, FFB et Capeb Hérault

représentées par :

Pôle emploi : Frédéric Puyo, Directeur territorial délégué sur l’Hérault

Capeb : Hmad ACHLIF, vice-président chargé des mandats

FFB : Philippe ZANNI, Président de la Commission emploi-Formation FFB34

Temps d’échange et signature de 14h à 15h