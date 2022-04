Castelnau-le-Lez - Groupe scolaire Jacques Chirac : une visite de chantier en présence de l'Education nationale

Les travaux du futur groupe scolaire Jacques Chirac avancent. Une visite de chantier s’est déroulée ce vendredi 8 avril 2022.

Etaient présents Frédéric LAFFORGUE, Maire de Castelnau-le-Lez, Isabelle SERAN, adjointe déléguée à l’éducation, Olivier BOST, inspecteur de l’Éducation nationale adjoint au premier degré, ainsi que des membres de BPA architecture, en charge du projet.

Pour son ouverture à la rentrée 2023, le futur groupe scolaire sera composé de 5 classes maternelles, 11 classes élémentaires, un jardin d’enfants ainsi que des bureaux des services de l’Education nationale du territoire. Un ALSH (accueil de loisirs sans hébergement) sera également créé à terme pour les enfants de 3 à 12 ans.

Le futur groupe scolaire accueillera également des enfants bénéficiant du dispositif Unités localisées pour l'inclusion scolaire (ULIS). Ce dispositif s'adresse à des élèves porteurs d'un handicap pour qui les aménagements pédagogiques ou les mesures de compensation ne suffisent pas.

L'ULIS offre aux élèves qui en bénéficient une organisation pédagogique ainsi que des enseignements adaptés à leurs besoins dans le cadre de regroupement et permet la mise en oeuvre de leurs projets personnalisés de scolarisation.

L’école de demain

Situé au carrefour des quartiers Vert Parc, Mas de Rochet et Eurêka, cet équipement de 5 045 m2 présentera de nombreux atouts fonctionnels et pédagogiques. La Ville de Castelnau-le-Lez souhaite faire de ce lieu un établissement innovant, préfigurateur de « l’école de demain » et adapté à l’acquisition des compétences du XXIème siècle.

Les classes seront étudiées pour accueillir différentes configurations : classe frontale (dispositif classique), ilots d’apprentissage ou encore classes totalement flexibles. L’école sera conçue pour s’adapter aux nouveaux usages pédagogiques et numérique.