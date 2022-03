Occitanie - Mardi 22 mars 2022 : Le point sur la situation COVID19 par l'ARS

Un nouveau point de situation coronavirus en Occitanie. Ce bulletin récapitulatif n°258 fait le point sur l’activité des équipes hospitalières de la région : encore 1835 hospitalisations en cours (+11) dont 134 en réanimation et soins critiques (-16) et on déplore 7265 décès à l’hôpital (+33 en 4j).

Des signes de reprise épidémique se confirment en Occitanie : le nombre de nouveaux cas repart à la hausse et s’établit déjà à un niveau élevé. Dans le même temps, la grippe est également très présente actuellement en Occitanie. C’est donc le moment de maintenir nos gestes barrières face à tous les virus même en ce début de printemps. La fin d’une obligation n’est pas la fin de la vigilance : restons très prudents pour limiter les contaminations et éviter une nouvelle vague épidémique.

Se protéger, c’est d’abord une question de bon sens : la crise sanitaire actuelle nous a rappelé de bons réflexes face aux virus. Ces gestes barrières restent d’abord des habitudes pleines de bon sens pour limiter les risques de contamination. Le port du masque reste encore recommandé pour protéger les plus fragiles. Il l’est aussi dans les situations d’affluence. Aérer son lieu de vie régulièrement n’a jamais été obligatoire mais reste essentiel pour lutter contre le virus : le printemps doit nous y aider. Ce bon sens est le même pour un autre geste barrière qu’apprennent tous les enfants : continuons à nous laver les mains très régulièrement. Ces habitudes du quotidien sont très simples mais toujours efficaces et essentielles.