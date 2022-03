Mèze - 60e anniversaire de la fin de la guerre d'Algérie

Samedi 19 mars, Thierry Baëza, maire de Mèze, élus de la ville, anciens combattants, membres du comité de la Fédération nationale des anciens combattants d’Algérie (FNACA), porte-drapeau, sapeurs-pompiers, SNSM, police municipale, Emma Vincent, reine de Mèze, sa 1ère dauphine, Dalya Erera, et plusieurs Mézois se sont réunis pour commémorer le 60e anniversaire de la fin de la guerre d’Algérie.

Une première gerbe a été déposée sur le rond-point du 19 mars 1962. Michel Marteau, membre de la FNACA a prononcé le discours officiel de la FNACA. Thierry Baëza, maire de Mèze, a pris ensuite la parole pour rappeler que cette date est « à la fois majeure et symbolique » et a insisté sur l’importance de « garder vivante la mémoire des deux millions de soldats qui ont combattu ». Puis, Marcel Graine, conseiller municipal, délégué aux associations patriotiques, a lu le communiqué de la ministre chargée de la mémoire et des anciens combattants Geneviève Darrieussecq.

Le cortège s’est ensuite dirigé vers le monument aux morts pour clore la cérémonie. A cette occasion André Bénichou s’est vu décorer de la croix du combattant, reconnaissance pour avoir combattu en Algérie. La Marseillaise a clos cette commémoration.