Occitanie - Plan Noé : la Nature en Occitanie… Évidemment !

Plan Noé : la Nature en Occitanie… Évidemment ! : la Région lance la première étape de la concertation citoyenne

La Région Occitanie souhaite faire de la nature l’affaire de tous, et en premier lieu des citoyens. Elle engage donc une démarche innovante, première en France à l’échelle régionale, de construction d’un plan nature pour l’Occitanie qui permettra au plus grand nombre de s’impliquer dans la protection de la nature, de découvrir et de prendre conscience de l’importance de la nature et de vivre en bonne santé grâce à ses bienfaits.

Pour cette première étape, les habitants d’Occitanie sont invités à répondre à un questionnaire jusqu’au 27 mars pour partager leur lien à la nature que ce soit dans leur quotidien ou leurs actions. Elle sera suivie d’un hackathon regroupant élus, sportifs, experts, associations environnementale et d’éducation populaire, jeunes engagés etc pour enrichir le plan d’actions et faire émerger de nouvelles propositions innovantes. Les réponses au questionnaire permettront également d’alimenter cette étape. En mai, la Région lancera une consultation citoyenne en ligne autour des propositions d’actions du Plan Noé. L’adoption du Plan interviendra en novembre 2022.

Vous trouverez ci-après le lien du questionnaire : https://jeparticipe.laregioncitoyenne.fr/project/plan-noe-occitanie/questionnaire/participez

« Les scientifiques du GIEC, dans leur dernier rapport d’il y a quelques jours, insistent sur l’importance de protéger la nature. Des écosystèmes en bonne santé sont plus résistants et permettent de limiter le changement climatique. La nature joue un rôle majeur dans notre quotidien. Nous devons apprendre à mieux la connaître, à la protéger et à bénéficier de ses bienfaits. Face au réchauffement climatique, je souhaite que le plus grand nombre puisse s’impliquer et s’engager en faveur de la nature. C’est pourquoi nous lançons aujourd’hui la première étape de la concertation citoyenne. C’est aujourd’hui que doit être enclenchée cette spirale vertueuse, sous peine de n’avoir demain que le choix de la contrainte face à un changement climatique devenu incontrôlable et irréversible. Mon principe est simple : agir aujourd’hui pour ne pas subir. Prenez la parole pour que nous puissions imaginer ensemble un avenir fait de plus de nature » a déclaré Carole Delga, présidente de la Région Occitanie.