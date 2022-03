Béziers - Le BMC Béziers joue placé à la coupe de France !

Le BMC Béziers participait à la première manche de Coupe de France National 3 de la saison sur la classique Bordeaux-Saintes.

Une course de 168km sous des conditions difficiles avec de la pluie sur le début de course, du vent au milieu et retour de la pluie sur l’arrivée.

Cette année, c’est Kévin Boyer de l’UC Briochine qui l’emporte, il a su attendre patiemment son heure et imposer sa pointe de vitesse dans les 200 derniers mètres.

La physionomie de la course va se résumer en une succession d’attaques en tête du peloton sans qu’aucune d’entre elles ne réussisse à prendre plus de quarante secondes d’avance sur le gros de la troupe. Damien Albret et Geoffrey Rouat tenteront chacun leurs tours sans succès.

Un final difficile techniquement avec une prise de risque maximum, nos coureurs ont joué la sécurité et termine placé dans les points.

Le BMC Béziers solide.

Avec 4 coureurs qui arrivent pour la gagne, le BMC Béziers c’est rassuré, 3 coureurs terminent dans les 20 premiers et marquent des points au classement de la coupe de France.

Corentin Dubois termine 12ème, Geoffrey Rouat 16ème, Steeve Touboul 19ème et Damien Albaret 36ème, Alexandre Diaz distancé dans les 2 derniers tours de circuits termine à la 84ème place, Nicolas Muraro abandonnera à l’entrée du circuit final.

Au classement de cette première épreuve le BMC Béziers est 7ème de la coupe de France sur 21 équipes avec le même nombre de point que le 6ème.

Ludovic LE MAGOUROU, directeur sportif : « Un résultat entre déception et satisfaction, je suis déçu de notre position à l’arrivée car nous avions les capacités pour gagner, néanmoins je suis satisfait d’avoir 3 coureurs dans les points et d’avoir terminé cette course sans chutes et sans casse. »