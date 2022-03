Pyrénées-Orientales - Réunion à Angoustrine de LFI / UP : « L'Avenir en commun », le programme nécessaire !

La France Insoumise / L’Union Populaire organise une réunion publique mercredi 16 mars à Angoustrine-Villeneuve-des-Escaldes. Elle se déroulera à la salle municipale (39 route des Pyrénées, Mairie) à partir de 18 heures.

A cette occasion, le programme porté à l’élection présidentielle par Jean-Luc Mélenchon, « L’Avenir en Commun », y sera présenté en détail. Ce programme constitue l’outil approprié afin de faire face aux différentes urgences et de répondre aux multiples enjeux. Rénovation démocratique par une 6° République, nouveau partage des richesses, promotion des services publics et des biens communs, planification et bifurcation écologiques, voilà autant de thèmes qui font de « L’Avenir en commun » le programme nécessaire pour favoriser le progrès humain et l’harmonie entre la nature et l’homme !

Pour La France Insoumise / Union Populaire, Nicolas SANCHIS