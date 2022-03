Sète - Sète agglopôle Méditerranée vote une aide d'urgence pour soutenir la population ukrainienne

Depuis l’invasion de l’Ukraine, Etat souverain, par son voisin russe, un élan de solidarité international s’est créé en soutien aux populations dramatiquement touchées par cette crise majeure qui replonge le continent européen dans la guerre, engendrant d’importants déplacements de citoyens ukrainiens et faisant peser de lourdes menaces bien au-delà des pays frontaliers de la fédération de Russie.

Dans la continuité de la mobilisation de nombreuses communes qui, en lien avec le tissu associatif et citoyen, ont immédiatement organisé la solidarité internationale en mobilisant ressources et moyens pour venir en aide à la population ukrainienne et acheminer les dons, les maires des 14 communes et membres du bureau de Sète aggolopôle Méditerranée, réunis ce jour en bureau, et sensibles à la situation tragique et aux drames humains engendrés par la guerre et la crise sanitaire qu’elle engendre, ont voté un financement d’urgence d’un montant de 50.000 € qui s’inscrit dans ce mouvement de solidarité, à l’image d’aides votées lors de précédentes crises humanitaires.

Les élus ont décidé de souscrire de ce montant au compte ouvert en début de semaine par l’antenne héraultaise de l’Association des maires de France et la Protection civile, destiné à accueillir les dons financiers, notamment pour financer des besoins très spécifiques de matériel médical que la protection civile acheminera via la Pologne.

« Nous avons utilisé ce dispositif spécifique mis en place par l’association d’élus pour la sécurité et la réactivité qu’il garantit », souligne François Commeinhes, Président de l’agglomération. « L’émoi engendré dans l’opinion publique nationale comme internationale est à la hauteur de cette agression inqualifiable initiée par un autocrate aveuglé par sa volonté de puissance qui répand la détresse et la mort, et contre laquelle toutes les sanctions et voies diplomatiques doivent être étudiées ».