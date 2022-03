Sète - 184 personnes ont participé à la création de chansons !

184 participants, de 6 à 90 ans, accompagnés par le groupe musical Wallace (Bertille Fraisse, Erwan Naour et Nicolas Grosso) ont participé à la création de chansons, qui ont fait l’objet d’un livre-CD illustré par le plasticien Topolino (de son vrai nom Marc Combas), intitulé « Le voyage de Pénélope, escales en pays de Thau ».

A l’occasion de sa sortie officielle, les médiathèques Montaigne (Frontignan) et Malraux (Sète) ont accueilli les 19 et 26 février, concerts et dédicaces, en présence d’un public nombreux.

Un beau projet organisé dans le cadre de la Convention de Généralisation de l’Education Artistique et Culturelle (CGEAC), dans 5 communes de l’agglopôle (Balaruc les bains, Frontignan, Marseillan, Mèze et Sète).